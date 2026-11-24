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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Affaire Modou Ba Gawlo : six autres présumés homosexuels arrêtés entre Dakar, Thiès et Saly

La brigade de recherches (BR) de Keur Massar a réalisé un nouveau coup de filet le 21 novembre 2026. Elle agissait en exécution d'une délégation judiciaire délivrée par le juge d'instruction du premier cabinet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, dans l'affaire dite « Modou Ba Gawlo et cie ». Quatre suspects ont été placés en garde à vue ce jour-là, puis deux autres le lendemain.

Les quatre premières arrestations du 21 novembre

Les gendarmes ont d'abord interpellé Mody Diakhaté, né à Bargny et âgé de 49 ans. Chauffeur domicilié à Rufisque, il est divorcé et père de trois enfants. Ils ont ensuite arrêté Alioune Badara Ba, 61 ans, retraité domicilié à Thiès, marié à une épouse et père de huit enfants. Dieylani Diagne, 31 ans, ingénieur en bâtiment domicilié à Jaxaay, a lui aussi été placé en garde à vue. Le quatrième suspect est Pape Amadou Diop, 48 ans, commerçant domicilié à Thiès, marié à une épouse et père d'un enfant.

Le téléphone de Daly Thiam au cœur des investigations

L'exploitation du téléphone portable de Daly Thiam, déjà écroué la semaine précédente, a permis de relever plusieurs échanges à caractère intime avec des individus susceptibles d'avoir entretenu des relations sexuelles avec lui. Les enquêteurs ont ainsi identifié notamment Alioune Badara Ba, Mody Diakhaté et Pape Amadou Diop. L'analyse de l'appareil a révélé des communications jugées suspectes, dans la messagerie instantanée, entre Daly Thiam et plusieurs contacts, dont ceux enregistrés sous les pseudonymes « Tons Diop » et « Alioune Badou Bah ». Les gendarmes ont aussi découvert un compte WhatsApp au nom de Daly Thiam, alors que celui-ci se trouve en prison, ainsi que des échanges entre lui et Mody Diakhaté.

Parmi ces messages figure une conversation du 21 octobre 2026, vers 22 h 21, avec le contact « Modi Djakhate ». Les deux interlocuteurs y ont évoqué une relation sexuelle. Daly Thiam a déclaré avoir éprouvé un immense plaisir lors du rapport précédent et a exprimé le désir de le renouveler. Son correspondant a répondu qu'il avait lui aussi apprécié leurs ébats et lui a proposé de se revoir, en précisant que leur relation remontait à longtemps. Pour conforter leurs échanges, il lui a envoyé plusieurs autocollants (stickers) à caractère homosexuel, que Daly Thiam a favorablement accueillis.

Les déclarations des suspects

Recherché puis interpellé à Thiès par les éléments de la BR de Keur Massar, sur la base de ces renseignements et conformément aux instructions de la délégation judiciaire, Alioune Badara Ba a reconnu avoir entretenu à plusieurs reprises des rapports sexuels contre nature avec Daly Thiam, qu'il a présenté comme son amant. Interrogé sur son statut sérologique, il s'est dit séronégatif. Il a précisé avoir tenu le rôle de partenaire passif lors de ces rapports et s'est déclaré consentant à un dépistage.

Mody Diakhaté et Pape Amadou Diop ont, pour leur part, reconnu avoir entretenu des relations avec Daly Thiam ainsi qu'avec d'autres hommes. Ils affirment avoir eu avec eux des rapports sexuels contre nature sans protection, et ont eux aussi accepté de se soumettre à un dépistage.

Le cas de Dieylani Diagne

Parallèlement, l'exploitation des données téléphoniques a permis de relever une conversation du 9 novembre 2026, vers 17 h 53, entre Sidy Camara, déjà écroué, et un contact enregistré sous le nom « Dieylani ». Ce dernier a exprimé sa nostalgie à Sidy Camara, et les deux hommes sont convenus de se retrouver à leur domicile. Pour lui témoigner son attachement, il lui a transmis une vidéo de lui-même, que son interlocuteur a favorablement accueillie.

Interrogé après son interpellation sur son statut sérologique, Dieylani Diagne a déclaré être séropositif depuis plus de deux ans. Il s'est néanmoins dit consentant à se soumettre à un nouveau dépistage.

Deux autres arrestations le lendemain

Le lendemain de l'arrestation des quatre premiers suspects, les gendarmes en civil de la BR de Keur Massar ont mis la main sur deux autres mis en cause. Il s'agit de Massamba Sy, 52 ans, assureur demeurant à Sangalkam, et de Mamadou Moctar Faye, 49 ans, agent immobilier domicilié à Mafar.

Les investigations menées à partir du téléphone de Daly Thiam ont permis d'identifier Mamadou Moctar Faye. L'analyse des données a révélé des communications jugées suspectes sur WhatsApp entre les deux hommes. Les enquêteurs y ont repéré un compte enregistré sous le nom « Rotman Mo Faye », puis sous le pseudonyme « Ratam Momo Faye », qui correspond à Mamadou Moctar Faye. Le 14 novembre 2026, vers 12 h 53, les deux interlocuteurs y ont échangé des messages à caractère sexuel.

Au cours de cette conversation, Daly Thiam a fait part de son désir de lui téter les tétons avant de lui prodiguer des caresses buccales. Son correspondant a répondu qu'il souhaitait lui aussi s'adonner à ces pratiques, avant de l'allonger sur son lit et d'entretenir des rapports sexuels avec lui, dans un climat de tendresse. Daly Thiam a alors répliqué qu'il prendrait plaisir à avoir des rapports avec un homme qu'il considérait comme « délicieux ». Interpellé à Saly, Mamadou Moctar Faye a déclaré être séronégatif et s'est dit consentant à un dépistage.

Quant à Massamba Sy, les investigations ont révélé qu'il serait un partenaire sexuel de Mody Diakhaté. Interrogé sur les faits, il a reconnu avoir eu des rapports sexuels avec lui, qu'il dit avoir connu par l'intermédiaire d'un ami. Il a ajouté avoir eu des rapports de même nature avec d'autres hommes, sans protection, et s'est également déclaré consentant à un dépistage.

Compte tenu de la gravité des faits, de leur nature outrageante et de leur atteinte aux bonnes mœurs comme à la santé publique, la BR de Keur Massar poursuit ses investigations. Elle entend notamment contribuer à enrayer la chaîne de transmission du VIH. Les six suspects placés en garde à vue seront présentés ce mardi 24 novembre au doyen des juges du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Rappel des étapes précédentes de l'affaire

Depuis le 5 novembre, le juge d'instruction du premier cabinet a placé sous mandat de dépôt Ousseynou Diop, 41 ans, marié et père de deux enfants, ouvrier domicilié à Pikine Guinaw et artiste du milieu cinématographique. Sont également détenus Mamadou Yoro Ba, alias « Modou Ba Gawlo », 43 ans, veuf, père de deux enfants et menuisier résidant à Tivaouane Peulh, ainsi que Dame Guèye, 24 ans, ouvrier célibataire sans enfant, et Ousmane Ndiaye, 38 ans, ouvrier divorcé et père de trois enfants. Abdou Seck et Abdourahmane Diop figurent aussi parmi les détenus. Le magistrat a ensuite transmis une délégation judiciaire à la BR de Keur Massar.

En exécution de cette délégation, la BR a déféré la semaine dernière devant le doyen des juges six présumés homosexuels séropositifs. Ils sont soupçonnés d'association de malfaiteurs, de transmission volontaire du VIH, d'acte contre nature et de mise en danger de la vie d'autrui. Selon des sources de Seneweb, tous ont été inculpés puis placés sous mandat de dépôt. Sidy Camara, 41 ans, monogame et serveur, demeure à Castors. Daly Thiam, 50 ans, monogame, demeure à la ZAC Mbao. B. Dabo, 43 ans, monogame et agent de sécurité, est domicilié à Pikine. S. Diawara, 43 ans, tailleur monogame, demeure à Dalifort. A. Guèye, dit « A. Thiam », est un tailleur célibataire de 26 ans, sans enfant, qui demeure à la cité Fadia. Enfin, T. A. Gomis, 53 ans, veuf et père de quatre enfants, demeure à Pikine.

Au total, 18 présumés homosexuels, dont Modou Ba Gawlo, ont été arrêtés par la BR de Keur Massar dans cette affaire. Douze d'entre eux sont en prison et six en garde à vue.

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https://www.seneweb.com/fr/news/article/affaire-modou-ba-gawlo-six-presumes-homosexuels-seropositifs-places-sous-mandat-de-depot_n_999004225.html

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La brigade de recherches de Keur Massar a arrêté quatre suspects le 21 novembre 2026 et deux autres le lendemain, dans l'affaire « Modou Ba Gawlo et cie ». - Les arrestations découlent de l'exploitation du téléphone de Daly Thiam, déjà écroué, qui a révélé des échanges intimes avec plusieurs individus. - Les six suspects en garde à vue doivent être présentés le mardi 24 novembre au doyen des juges du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.