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Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

Affaire Modou Ba Gawlo : Six présumés homosexuels séropositifs placés sous mandat de dépôt

Dans le cadre de l'exécution d'une délégation judiciaire dans l'affaire Modou Ba Gawlo et consorts, la BR de Keur Massar a conduit ce matin six présumés homosexuels séropositifs devant le doyen des juges du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Ils sont soupçonnés d'association de malfaiteurs, de transmission volontaire du VIH, d'acte contre nature et de mise en danger de la vie d'autrui.

S. Camara, âgé de 41 ans, monogame, serveur, demeure à Castors. D. Thiam a 50 ans, monogame demeure à la ZAC Mbao. B. Dabo (43 ans), monogame et agent de sécurité, est domicilé à Pikine. S. Diawara, 43 ans, tailleur monogame, demeure à Dalifort. Le tailleur A. Guèye, dit « A. Thiam »,

célibataire de 26 ans sans enfant, demeure à la cité Fadia. T. A. Gomis, 53 ans, veuf et père de quatre enfants, demeure à Pikine. Tout ce beau monde a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur, selon des sources de Seneweb.

Pour rappel, le juge d'instruction du 1er cabinet du TGI de Pikine-Guédiawaye avait placé sous mandat de dépôt, depuis le 5 novembre, les nommés Ousseynou Diop, 41 ans, marié et père de deux enfants, ouvrier domicilié à Pikine Guinaw et artiste du milieu cinématographique ; Mamadou Yoro Ba, alias « Modou Ba Gawlo », 43 ans, veuf, père de deux enfants et menuisier résidant à Tivaouane Peulh ; Dame Guèye, 24 ans, célibataire sans enfant et ouvrier ; Ousmane Ndiaye, 38 ans, ouvrier divorcé et père de trois enfants. Abdou Seck et Abdourahmane Diop figurent également parmi les détenus. Le magistrat a ensuite transmis une délégation judiciaire à la BR de Keur Massar.

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La poursuite des investigations et l'exploitation des téléphones placés sous scellés ont permis à des gendarmes en civil, circulant à bord d'un véhicule banalisé, d'arrêter six présumés homosexuels séropositifs.

Les investigations ont permis d'identifier des partenaires sexuels d'Ousmane Ndiaye et d'Ousseynou Diop. Tous deux sont séropositifs et déjà écroués. Leurs partenaires sont susceptibles d'être porteurs du VIH.

Les enquêteurs ont intercepté des messages WhatsApp échangés entre Ousmane Ndiaye et A. Guèye, ainsi qu'entre Ousseynou Diop et D. Thiam. Il est ressorti qu'A. Guèye est le partenaire sexuel d'Ousmane Ndiaye et que D. Thiam est celui d'Ousseynou Diop. Ces deux hommes sont des sujets passifs qui ont entretenu des rapports sexuels contre nature avec les deux détenus.

Ces échanges contiennent aussi des propos amoureux à connotation homosexuelle, qui ont conduit à des rendez-vous dans des appartements « pour satisfaire leurs fantasmes ».

Munis de ces informations obtenues grâce à leurs outils sophistiqués, les gendarmes de la BR de Keur Massar ont pu localiser A. Guèye à l'unité 3 des Parcelles-Assainies, où il tient son atelier de couture, et D. Thiam à Pikine où il réside. Les deux hommes ont été interpellés le même jour.

Interrogé sur son orientation sexuelle, A. Guèye, dit « A. Thiam », a déclaré être séropositif. Il a cité S. Diawara, couturier domicilié à Dalifort, comme son partenaire sexuel favori, avec lequel il aurait eu des rapports sexuels contre nature non protégés. Il a aussi mis en cause B. Dabo, qu'il présente comme son proxénète, qui lui trouvait des hommes pour assouvir ses pulsions sexuelles.

Ces déclarations ont conduit à l'interpellation de S. Diawara, qui a reconnu sa séropositivité. Interrogé, il a admis avoir été en couple avec A. Guèye et avoir eu avec lui des rapports sexuels contre nature, tout en affirmant que cette relation était terminée.

Interrogé sur sa situation amoureuse du moment, il a déclaré être en couple avec S. Camara. Il a affirmé avoir eu avec lui, à plusieurs reprises, des rapports sexuels non protégés à son domicile de Castors.

Une fouille des ateliers de couture et des domiciles respectifs des suspects a permis de découvrir des boîtes de comprimés destinés au traitement du VIH. Tous ont été conduits à la BR et placés en garde à vue le 17 novembre, pour les besoins de l'enquête.

Les investigations se sont poursuivies le lendemain, mercredi 18 novembre. À la suite de l'exploitation technique du téléphone portable de B. Dabo, séropositif interpellé pour association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission volontaire du VIH à travers des rapports sexuels non protégés et mise en danger de la vie d'autrui, les enquêteurs ont découvert qu'il entretenait une relation sexuelle avec T. A. Gomis.

Un transport a alors été effectué au domicile de ce dernier, à Pikine, où il a été interpellé avant d'être acheminé au district sanitaire de Keur Massar pour un dépistage du VIH. Interrogé sur les faits, T. A. Gomis a accepté « sans ambages » son statut d'homosexuel et s'est déclaré séropositif.

La BR de Keur Massar poursuit ses investigations pour briser la chaîne de transmission volontaire du VIH. Les six suspects devraient être présentés ce vendredi matin au magistrat instructeur.

Pour rappel, le procureur Saliou Dicko avait sollicité l'ouverture d'une information judiciaire dans cette affaire.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Six présumés homosexuels séropositifs ont été présentés au doyen des juges du TGI de Pikine-Guédiawaye dans le cadre d'une délégation judiciaire dans l'affaire Modou Ba Gawlo. - Ils sont soupçonnés d'association de malfaiteurs, de transmission volontaire du VIH, d'acte contre nature et de mise en danger de la vie d'autrui. - Ils ont été inculpés puis placés sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur.