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Auteur: Doudou DIOP

Affaire sordide à Guédiawaye : il propose de coucher avec sa fille et invoque un doute sur sa paternité

L’affaire est aussi sordide que troublante. M. Thiam, commerçant de 52 ans, a été placé sous mandat de dépôt hier, après son déferrement devant le parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Il est poursuivi pour attentat à la pudeur et incitation à la débauche, à la suite d’une plainte déposée par sa propre fille, A. Thiam.

Selon les informations de Seneweb, la jeune femme avait porté plainte le 19 novembre dernier au commissariat central de Guédiawaye pour dénoncer des faits de harcèlement et de chantage à caractère sexuel qu’elle impute à son père.

À l’origine de cette affaire figurent des démarches administratives pour obtenir des documents d’état civil. A. Thiam voulait être officiellement reconnue sous le nom de Thiam. Son père lui a alors promis de l’aider à obtenir les pièces nécessaires. Mais, selon la plaignante, cette promesse a rapidement viré à des propositions sexuelles.

Dans sa déposition, elle affirme que le quinquagénaire lui a proposé de se rendre avec lui à la plage de Malibu. Face à son refus, il a insisté à travers plusieurs sollicitations. Désemparée, la jeune dame s’est finalement confiée à des membres de sa famille avant de saisir la police.

Des messages WhatsApp accablants

Confronté aux accusations, M. Thiam a reconnu avoir échangé des messages avec sa fille et lui avoir donné rendez-vous à Malibu. S’il a contesté toute relation sexuelle, il a toutefois admis être l’auteur de messages WhatsApp compromettants, dans lesquels il évoquait la location d’une chambre pour coucher avec la jeune femme.

Pour se défendre, le commerçant a avancé une explication surprenante. Il a indiqué qu’il voulait simplement lui faire comprendre qu’il n’était pas son père biologique.

Dans ses explications, M. Thiam a révélé avoir entretenu une relation avec la mère de la jeune femme au début des années 2000. Il affirme avoir longtemps nourri des doutes sur sa paternité et avoir même envisagé un test ADN, auquel il a finalement renoncé en raison de son coût.

Le mis en cause a également reconnu avoir remis 20 000 FCFA ainsi que son extrait de naissance à A. Thiam pour l’aider dans ses démarches administratives.

Au terme de l’enquête, le commerçant a été déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye avant d’être placé sous mandat de dépôt. Poursuivi pour attentat à la pudeur et incitation à la débauche, il sera jugé devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - M. Thiam, commerçant de 52 ans, a été placé sous mandat de dépôt et poursuivi pour attentat à la pudeur et incitation à la débauche après une plainte de sa fille A. Thiam déposée le 19 novembre au commissariat central de Guédiawaye. - A. Thiam affirme que son père, qui devait l'aider à obtenir des documents d'état civil, lui a proposé de se rendre à la plage de Malibu et a insisté après son refus ; M. Thiam a reconnu des messages WhatsApp compromettants évoquant la location d'une chambre. - M. Thiam a contesté toute relation sexuelle et avancé qu'il voulait lui faire comprendre qu'il n'était pas son père biologique, affirmant avoir envisagé un test ADN auquel il a renoncé pour des raisons de coût ; il sera jugé devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye.