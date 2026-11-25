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Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 heure

Amy Collé Dieng : le retour inattendu

Ce week-end, au Maroc, la chanteuse sénégalaise Amy Collé Dieng signe un retour remarqué sur scène exactement un an après avoir inquiété tout le pays avec ses vidéos sur TikTok. Dans son édition du mardi, L’Observateur retrace les étapes de sa renaissance, rendue possible grâce à l'accompagnement du maire de Yeumbeul Nord, Babacar Ndao.

Première étape : le retour au Sénégal

Face à sa situation préoccupante en Espagne, Babacar Ndao organise son rapatriement. « On a quitté Paris le 22 novembre 2025 et nous sommes arrivés à Dakar le 23 novembre 2025 », raconte-t-il, interrogé par le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm).

Deuxième étape : la prise en charge et le suivi médical

Le maire l'accompagne matériellement et médicalement. « Je la considère comme ma fille. D'ailleurs, elle m'appelle Papa », confie-t-il. Selon lui, « son état s'est stabilisé, elle se porte très bien ».

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Troisième étape : renouer avec la musique

Après une période de retrait, Amy Collé reprend progressivement les répétitions et retrouve le chemin des studios. En septembre 2026, elle annonce un nouvel enregistrement en hommage à Mame Ndiaye Savon.

Quatrième étape : retrouver la scène et la reconnaissance

Au Maroc, elle partage la scène avec sa fille Mya avant d'être distinguée aux « Senegalese Business Awards ». Les organisateurs saluent une « artiste engagée, icône de la culture sénégalaise » et une « femme de culture et de paix ».

Cinquième étape : préparer un nouveau départ

Attendue à Dakar en décembre, la chanteuse doit poursuivre son traitement médical et relancer sa carrière. L’interlocuteur du titre de Gfm affiche sa confiance : « Elle va reprendre sa carrière comme une grande diva. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Amy Collé Dieng a signé un retour sur scène au Maroc, un an après ses vidéos sur TikTok. - Babacar Ndao, maire de Yeumbeul Nord, a organisé son rapatriement, arrivé à Dakar le 23 novembre 2025. - Elle a repris les répétitions et les studios, et doit poursuivre son traitement médical à Dakar en décembre.