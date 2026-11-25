Amy Collé Dieng : le retour inattendu
Ce week-end, au Maroc, la chanteuse sénégalaise Amy Collé Dieng signe un retour remarqué sur scène exactement un an après avoir inquiété tout le pays avec ses vidéos sur TikTok. Dans son édition du mardi, L’Observateur retrace les étapes de sa renaissance, rendue possible grâce à l'accompagnement du maire de Yeumbeul Nord, Babacar Ndao.
Première étape : le retour au Sénégal
Face à sa situation préoccupante en Espagne, Babacar Ndao organise son rapatriement. « On a quitté Paris le 22 novembre 2025 et nous sommes arrivés à Dakar le 23 novembre 2025 », raconte-t-il, interrogé par le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm).
Deuxième étape : la prise en charge et le suivi médical
Le maire l'accompagne matériellement et médicalement. « Je la considère comme ma fille. D'ailleurs, elle m'appelle Papa », confie-t-il. Selon lui, « son état s'est stabilisé, elle se porte très bien ».
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Troisième étape : renouer avec la musique
Après une période de retrait, Amy Collé reprend progressivement les répétitions et retrouve le chemin des studios. En septembre 2026, elle annonce un nouvel enregistrement en hommage à Mame Ndiaye Savon.
Quatrième étape : retrouver la scène et la reconnaissance
Au Maroc, elle partage la scène avec sa fille Mya avant d'être distinguée aux « Senegalese Business Awards ». Les organisateurs saluent une « artiste engagée, icône de la culture sénégalaise » et une « femme de culture et de paix ».
Cinquième étape : préparer un nouveau départ
Attendue à Dakar en décembre, la chanteuse doit poursuivre son traitement médical et relancer sa carrière. L’interlocuteur du titre de Gfm affiche sa confiance : « Elle va reprendre sa carrière comme une grande diva. »
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