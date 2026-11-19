Chronique

Auteur: Mbaye SADIKH

Après les JOJ, le retour aux vieilles habitudes ?

Après les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), est-ce le retour aux vieilles habitudes au Sénégal ? Depuis la fin des festivités, la même question se pose partout. Elle revient régulièrement dans les conversations. En fait, le Sénégal a doublement réussi les JOJ, à la fois en termes d’organisation, presque sans couacs, et de participation, avec une sixième place mondiale plus qu’honorable.

Les rues de Dakar ont été dégagées, avec zéro encombrant sur certains axes. Plus de marchands ambulants, d’épaves de véhicules, de gravats, etc. Les rues ont été particulièrement propres et les Sénégalais se sont mis sagement en rang dans les transports, devant les stades et autres lieux de festivités. On se surprend même à se demander s’il s’agit vraiment du même peuple.

Aujourd’hui, une question taraude : le pays de la Téranga réussira-t-il l’après-JOJ ? Au-delà des médailles et de l’image conquise, quel héritage immatériel des JOJ ? Plus concrètement, quel changement cet événement peut-il apporter dans nos quotidiens, dans nos habitudes ? Pour inciter au changement, une vidéo a été produite dans ce sens. Elle a été diffusée hier, par exemple, après le JT de 23 heures de la RTS.

Pourtant, au regard de l’histoire récente de ce pays, il est très peu permis d’être optimiste. Il est fort à parier que les Sénégalais retourneront à leurs mauvaises habitudes après cette parenthèse des JOJ. On aimerait bien être agréablement surpris, mais les chances que cela arrive sont minces.

D’abord parce que l’exemple qui doit venir du sommet ne sera certainement pas au rendez-vous. Reconnaissons d’abord que la gestion de la salubrité, de la circulation et de la discipline publique a été circonstancielle. Le dispositif mis en place a été spécifique aux JOJ. Sinon, l’État et les collectivités n’ont jamais géré la propreté de nos villes avec autant de rigueur. La circulation routière n’a jamais fait l’objet d’autant d’attention et d’organisation. La présence des forces de l’ordre dans l’espace public n’a jamais été aussi massive que pendant les JOJ. Sauf peut-être lors des manifestations politiques entre 2021 et 2024.

Et c’est tout ce dispositif qui a contribué à faire de Dakar, Diamniadio et Mbour ce qu’elles étaient durant les JOJ. Ce n’est nullement l’effet d’un coup de baguette magique. Les Sénégalais ne se sont pas disciplinés du jour au lendemain. Les rues étaient propres parce que les équipes ont été renforcées, les plages étaient agréables à voir parce que la présence policière était dissuasive. Il en est de même pour la circulation routière. Une fois ce dispositif enlevé, ce sera le retour à la case départ.

Le joola et les bus Aftu

D’ailleurs, le Sénégal n’a pas attendu la fin des JOJ. L’organisation du match contre le Soudan a donné un avant-goût. Les conditions chaotiques d’accès au stade ne sont pas une exception. C’est plutôt la règle. La pelouse du stade Abdoulaye Wade s’est retrouvée dans un état lamentable un peu plus d’un an après son inauguration.

Aujourd’hui, les grilles de protection le long du BRT cèdent l’une après l’autre sous l’effet des conducteurs imprudents ou indisciplinés. Les Sénégalais vont continuer à jeter dans la rue des sachets de tout genre. Si nous n’avons rien appris du drame du bateau Le Joola et des nombreuses morts sur la route, ce ne sont pas les quinze jours des JOJ qui nous changeront.

Pourtant, le changement est bien possible. En effet, ces Sénégalais qui montent à bord d’un car rapide ou d’un Ndiaga Ndiaye avec une tasse de café chaude, sans se soucier des conséquences, sont les mêmes qui jettent le gobelet à l’approche d’un bus Dakar Dem Dikk.

La différence est qu’à Dakar Dem Dikk, on ne permet pas à un passager de monter avec une tasse de café, même froide, alors qu’avec les cars rapides, tout est permis. On avait espéré un changement de comportement avec les bus d’AFTU. Mais comme le rappelle Albert Einstein, « la folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent ». Le personnel d’AFTU étant celui des cars rapides et des Ndiaga Ndiaye, ils ont tous été rattrapés par des réflexes vieux de plusieurs décennies. Le résultat a été une « rapidisation » des bus d’AFTU.

Et c’est ce qui risque d’arriver après les JOJ. À moins que l’État ne prêche par l’exemple et que le dispositif de dissuasion reste assez longtemps pour ancrer certains gestes dans les mœurs.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal a réussi les JOJ avec une sixième place mondiale et une organisation presque sans couacs. - Pendant les JOJ, les rues de Dakar ont été dégagées et propres grâce à un dispositif spécifique renforcé. - L'article estime que les Sénégalais retourneront probablement à leurs mauvaises habitudes après les JOJ.