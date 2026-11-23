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Auteur: Senewebnews-RP

Après s’être faite passer pour une policière : « Madame Dramé » extraite de prison dans une nouvelle affaire d’escroquerie

S. Dramé, alias « Madame Dramé », a été arrêtée par le commissariat des Parcelles assainies pour escroquerie et usurpation de fonction. Elle est accusée d’avoir soutiré entre 100 000 et 500 000 FCFA à plusieurs victimes en leur promettant de faciliter des démarches administratives ou des interventions policières.

Selon Libération, qui relaie l’information, l’affaire a éclaté après que deux jeunes motards l’ont accusée de leur avoir réclamé 200 000 F CFA pour faciliter les recherches de leur moto volée, sans résultat.

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Placée sous mandat de dépôt, elle a ensuite été extraite de prison dans le cadre d’une nouvelle affaire. Elle est notamment soupçonnée d’avoir reçu 500 000 FCFA d’un Sénégalais vivant aux États-Unis pour faciliter l’obtention de documents administratifs destinés à ses enfants, complète le journal.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - S. Dramé, alias « Madame Dramé », a été arrêtée par le commissariat des Parcelles assainies pour escroquerie et usurpation de fonction. - Elle est accusée d'avoir soutiré entre 100 000 et 500 000 FCFA à plusieurs victimes en promettant de faciliter des démarches administratives ou des interventions policières. - Placée sous mandat de dépôt, elle a été extraite de prison dans le cadre d'une nouvelle affaire, notamment soupçonnée d'avoir reçu 500 000 FCFA d'un Sénégalais vivant aux États-Unis.