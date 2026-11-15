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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Arnaque foncière de 90 millions aux Maristes : La DIC intercepte le suspect à la frontière gambienne

La Division des investigations criminelles (DIC) a déféré au parquet de Dakar A. O. Sidibé, pour escroquerie, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux. Il est poursuivi dans une affaire de vente d'un terrain situé aux Maristes, sur la base de documents falsifiés.

Selon les déclarations du plaignant A. C. Dieng, tout commence lorsqu'il décide d'acquérir un terrain aux Maristes. Un courtier lui indique que le mis en cause A. O. Sidibé vend à bon prix son terrain situé dans ce quartier. C'est ainsi qu'il fait la connaissance du vendeur.

Le terrain, a une superficie de 300 m². A. C. Dieng explique que le prix convenu était de 90 000 000 FCFA. Il affirme avoir versé un acompte de 40 000 000 FCFA à A. O. Sidibé se présentant comme commerçant, en présence d'un huissier de justice. Un procès-verbal a été dressé à cette occasion, et il l'a remis aux enquêteurs. Il a également cité les témoins qui ont assisté à la transaction.

Deux semaines plus tard, A. O. Sidibé est venu lui remettre un bail et un état de droit réel du terrain, établis à son nom. Comme convenu, A. C. Dieng lui a alors remis en espèces le reliquat de 50 000 000 FCFA.

A. C. Dieng a ensuite voulu céder le terrain à O. Diallo pour 130 000 000 FCFA. Il reconnaît que ce dernier lui a versé une avance de 25 000 000 FCFA. Dans le cadre de cette vente, il a déposé auprès d'un cabinet de notaire l'état de droit réel du lot H/10 et le bail inscrit à son nom.

Contre toute attente, le clerc de notaire en charge du dossier lui aurait appris que ces documents étaient faux. Le cabinet aurait signalé une tentative de vente frauduleuse d'un terrain aux Maristes. A. C. Dieng a dû rembourser à O. Diallo l'acompte reçu.

À la suite de ce signalement, A. C. Dieng a déposé plainte contre A. O. Sidibé pour escroquerie et faux et usage de faux en écritures publiques.

L'interpellation à la frontière de Karang

Au cours de l'enquête, A. O. Sidibé a tenté de fuir vers la Gambie. Il a été interpellé par la police à la frontière de Karang, puis ramené à la DIC selon des sources de Seneweb.

Dès le début de son audition, A. O. Sidibé aurait reconnu les faits. Il aurait déclaré avoir vendu le lot H/10 du titre foncier 1.547/DG à A. C. Dieng pour 80 000 000 FCFA, un montant inférieur à celui avancé par le plaignant. Il a expliqué avoir acheté ce terrain en 2001 auprès de la SCAT Urbam, sur la base d'une attestation de solde qu'il avait remise à l'acheteur.

Or cette attestation est datée du 8 décembre 1998. Interrogé sur cette incohérence, il a fourni des explications que les enquêteurs ont jugées tirées par les cheveux. Il a affirmé que sa carte nationale d'identité comportait une erreur sur son année de naissance : selon lui, il n'est pas né en 1987, mais en 1974. À la date de l'attestation, il n'aurait donc pas eu 11 ans, comme l'indiquerait sa carte, mais 24 ans. Avec l'année figurant sur sa carte, il aurait 39 ans en 2026 ; avec celle qu'il avance, il en aurait 52. Il a ajouté qu'il travaillait alors comme apprenti sur des camions assurant la livraison de marchandises vers le Mali et le Burkina Faso. Il a déclaré, sans convaincre, avoir rassemblé 30 000 000 FCFA à l'époque pour acheter le terrain.

Interrogé sur l'origine du bail et de l'état de droit réel, il aurait admis les avoir remis à A. C. Dieng et reconnu qu'il s'agissait de faux. Il a expliqué avoir confié la régularisation du terrain à un certain Diouf, rencontré à la Conservation foncière de Grand Dakar. Il n'a donné aucune autre précision : il a dit en ignorer le prénom et avoir perdu son numéro de téléphone.

Interrogé sur l'usage de l'argent perçu, A. O. Sidibé a déclaré avoir remis 27 000 000 FCFA à Diouf pour la régularisation du terrain et 10 000 000 FCFA aux courtiers, à titre de commissions. Il a ajouté avoir envoyé 30 000 000 FCFA en Chine pour acheter des marchandises destinées à son magasin en Gambie. Le reste a servi à ses besoins personnels, à ses frais médicaux et à ceux de sa famille.

À l'issue de son audition, A. O. Sidibé a été déféré au parquet de Dakar.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - A. O. Sidibé a été déféré au parquet de Dakar pour escroquerie, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux dans une affaire de vente d'un terrain aux Maristes. - Le plaignant A. C. Dieng affirme avoir versé 90 000 000 FCFA au total pour le terrain de 300 m², dont un acompte de 40 000 000 FCFA puis un reliquat de 50 000 000 FCFA. - A. O. Sidibé a été interpellé par la police à la frontière de Karang alors qu'il tentait de fuir vers la Gambie, et aurait reconnu les faits lors de son audition.