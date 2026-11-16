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Auteur: Mor Mbaye CISSE

Arrestation de l'un des agresseurs d'une membre de la délégation suisse aux JOJ : Les images de l'acte de bravoure d'un adjudant de la sûreté urbaine

Du nouveau dans l’affaire de la dame membre de la délégation suisse victime d’un vol à l’arraché au Plateau. Le suspect interpellé grâce à la bravoure exceptionnelle de l’adjudant de police Biaye a été déféré ce lundi matin devant le procureur de la République par la sûreté urbaine de Dakar, sous le commandement du commissaire Goudiaby. Seneweb vous livre les images de son arrestation spectaculaire. Le conducteur de la moto est activement recherché.

Lors d'une patrouille pédestre dédiée à la sécurisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), l’adjudant Biaye, en service à la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, est tombé sur un vol à l'arraché commis par deux individus sur une moto Beverly, à hauteur de l'intersection de la mairie de Dakar.

Faisant preuve d’un sang-froid remarquable et d’un sens aigu du devoir, ce policier en civil a réagi en assénant un coup de pied précis qui a fait chuter de moto les deux malfaiteurs. Pris au dépourvu, ces derniers ont abandonné leur engin pour prendre la fuite.

L’adjudant Biaye s’est lancé aux trousses de l’un d’eux. Au cours de la course-poursuite, le voleur a mimé de dégainer une arme pour intimider le policier. Mais l ’adjudant Biaye a dégainé son arme de service et effectué un tir de sommation. Ce qui a brisé la résistance du suspect, qui s'est rendu sans incident.

Ramenée sur les lieux du vol, la moto a été immobilisée et une sacoche trouvée dans sa malle a été saisie. Le complice a réussi à s’échapper malgré la vive résistance de riverains.

La victime de cette agression est membre de la délégation suisse au JOJ Dakar-2026. Sa déposition a été recueillie avec l'assistance de son interprète, J. U. Hirsbrunner. Il s'agit d'A. S. Hirsbrunner, âgée de 49 ans. Logée dans un hôtel de la place, elle a indiqué que sa sacoche dérobée contenait trois passeports suisses, trois téléphones portables, des badges officiels, des devises ainsi que divers autres effets personnels.

Par la suite, un second plaignant s'est présenté spontanément au commissariat central de Dakar. M. Mendy, un conseiller commercial, a déclaré avoir été victime du vol à l'arraché de sa sacoche sur l'avenue de la République, près de la cathédrale.

Il souligne que son sac contenait ses documents d'identification, un téléphone portable, un chéquier BOA, un livret SGBS, la somme en espèces de 280 000 F CFA et divers objets. Les agresseurs étaient également deux individus sur une moto.

L'ouverture de la sacoche récupérée dans la malle de la moto saisie a confirmé les effets qu'il a énumérés. Confronté à ces éléments probants, le suspect interpellé a reconnu être l'auteur de ce vol commis en compagnie de son acolyte, qu'il a désigné sous le nom de P. Seck.

Par la suite, M. Mendy, domicilié à Pikine, a formellement reconnu le suspect comme le passager de la moto qui lui avait arraché le sac.

Ce dernier a été formellement identifié comme étant A. Fall (âgé de 25 ans), menuisier domicilié aux HLM 1. Il a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs, vols répétés commis en réunion, la nuit avec usage d'un moyen roulant.

Le suspect interpellé a été déféré ce lundi devant le parquet, qui salue l'intervention héroïque et décisive de l'adjudant Biaye qui a permis d'éviter que le forfait ne pas reste impuni.

Les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller le complice en fuite, P. Seck.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'adjudant Bia de la sûreté urbaine de Dakar a fait chuter de moto deux voleurs à l'arraché lors d'une patrouille pour les JOJ, puis a arrêté l'un d'eux après un tir de sommation. - Le suspect interpellé, A. Fall (25 ans, menuisier), a été déféré lundi devant le parquet pour association de malfaiteurs et vols répétés ; son complice P. Seck est recherché. - La victime, A. S. Hirsbrunner (49 ans), membre de la délégation suisse aux JOJ, a indiqué que sa sacoche volée contenait trois passeports suisses, trois téléphones, des badges officiels et des devises.