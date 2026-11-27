societe

Auteur: Mor Mbaye Cissé

Arrêté par la DSC : Le faux procureur de Rufisque menaçait de partager les images intimes de sa copine

Il se présentait comme le procureur du tribunal de Rufisque pour séduire les femmes rencontrées dans les restaurants. Il avait même confectionné une fausse carte professionnelle de procureur selon des informations exclusives de Seneweb . M. Baldé a été arrêté par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), après la plainte d'une femme qui l'accuse d'avoir enregistré à son insu des images intimes d'elle, puis de l'avoir menacée de les diffuser sur les réseaux sociaux.

Une lettre-plainte pour collecte illicite de données, diffusion, injures et menaces

La DSC a été saisie d'une lettre plainte pour des faits de collecte illicite et de diffusion de données à caractère personnel, d'injures et de menaces. La plaignante a déclaré avoir fait la connaissance de M. Baldé au cours d'une soirée dans un restaurant situé à Rufisque. L'homme s'est présenté à elle comme le procureur du tribunal de Rufisque.

De l'amitié à la relation amoureuse

De cette rencontre est née une relation amicale, qui s'est vite transformée en relation amoureuse. Dans ce cadre, la plaignante a partagé avec celui qu'elle croyait être un procureur des photos et des vidéos à caractère sexuel.

Les deux partenaires ont aussi effectué plusieurs appels vidéo via WhatsApp. Au cours de ces appels, la femme exhibait ses parties intimes devant la caméra de son téléphone portable. Son interlocuteur, lui, ne cessait de les enregistrer à son insu.

Les soupçons de la plaignante et le refus de la visite

La plaignante a fini par soupçonner son petit ami d'usurper l'identité d'un procureur. Pour en avoir le cœur net, elle lui a proposé de lui rendre visite à son lieu de travail. Il a refusé.

Injures, menaces et chantage aux images intimes

Ce refus a été suivi d'une série d'injures et de menaces de la part du mis en cause. Il a commencé par lui renvoyer ses propres vidéos intimes, accompagnées de menaces. Il a ensuite menacé de partager sur les réseaux sociaux les données obscènes qu'il détenait, c'est-à-dire des photos et des vidéos d'elle nue.

Les aveux du suspect

Convoqué et entendu sur procès-verbal, M. Baldé a reconnu sans ambages les faits qui pourraient lui être imputés. Pour se justifier, il a affirmé avoir agi sous le coup de la colère, car la plaignante l'avait traité de « Niak Fayda ».

Une fausse carte professionnelle de procureur découverte dans son téléphone

L'exploitation technique de son téléphone portable a permis de découvrir une fausse carte professionnelle de procureur. Interrogé sur l'identité du procureur du tribunal de Rufisque qu'il avait usurpée jusqu'à confectionner ce document, il a déclaré avoir commis des erreurs. Il a expliqué que son seul but était de duper les femmes qu'il rencontrait dans les restaurants, afin d'entretenir avec elles des relations idylliques.

À l'issue de sa garde à vue, M. Baldé a été déféré devant le procureur Cheikh Diakhoumpa, chef du parquet du tribunal de grande instance de Rufisque. Il file vers la prison.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - M. Baldé, qui se présentait comme procureur du tribunal de Rufisque, a été arrêté par la DSC après la plainte d'une femme. - La plaignante l'accuse d'avoir enregistré à son insu des images intimes d'elle et de l'avoir menacée de les diffuser sur les réseaux sociaux. - L'exploitation de son téléphone a permis de découvrir une fausse carte professionnelle de procureur ; il a été déféré et écroué.