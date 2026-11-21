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Auteur: SenewebNews

Assainissement : L'ONAS répond aux critiques d'Abass Fall et dénonce des « accusations répétées et infondées »

​L'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) a décidé de briser le silence face aux mises en cause publiques dont il fait l'objet de la part de la municipalité dakaroise. Dans un communiqué intitulé « Haro sur les sorties intempestives du Maire de Dakar contre l’ONAS », l'institution affirme constater « avec stupéfaction la multiplication des sorties médiatiques du Maire de Dakar, Monsieur Abass Fall, qui cherche, vaille que vaille, à faire porter à l’ONAS la responsabilité des retards enregistrés dans les travaux de la mairie et de la dégradation de ses infrastructures ».

​Visant particulièrement la prise de parole de l'édile le vendredi 20 novembre lors d'une conférence, l'ONAS y voit « une volonté manifeste de jeter le discrédit sur l’institution » et assure qu'il « ne peut continuer à faire le dos rond face à la récurrence des critiques infondées du Maire de Dakar ». L'office juge cette posture « d’autant plus irresponsable qu’elle fait fi d’un historique de collaboration étroite entre les deux institutions », rappelant que sa Direction de l’Exploitation et de la Maintenance (DEM) travaille « en parfaite intelligence avec les services techniques de la Ville de Dakar », lesquels « ne cessent d’ailleurs d’adresser des motions de félicitations aux équipes techniques de l’ONAS ».

​Des regards obstrués par les chantiers de la mairie et des explications sur le collecteur Hann-Fann

​Pointant « un décalage manifeste entre les critiques du Maire et le satisfecit exprimé par ses propres équipes techniques », l'ONAS estime que « Monsieur le Maire apparaît en total déphasage avec les réalités du terrain ». L'office retourne ainsi l'accusation en soulignant que « lors des travaux de réhabilitation des chaussées, des regards d’assainissement sont parfois ensevelis, endommagés ou obstrués par des graviers et des gravats », provoquant « des débordements d’eaux usées sur la voie publique, jusque dans certaines concessions ». Une situation gérée jusqu'ici sans tapage médiatique afin d'« assurer la continuité du service public de l’assainissement au bénéfice de milliers de Dakarois ».

​S'appuyant sur les chiffres de son patrimoine — 2 227 km de réseau d'eaux usées, 16 stations d'épuration, 18 stations de traitement des boues de vidange, 379,5 km de réseaux d'eaux pluviales, 80 stations de pompage et 11 bassins de rétention —, l'ONAS reconnaît la vétusté d'une partie des conduites à Dakar. Il précise toutefois que le projet de renouvellement du collecteur Hann-Fann est à un stade avancé et que « les retards dans la remise en état des tranchées ouvertes sur les chaussées » sont dus à « des contraintes budgétaires qui sont en passe d’être levées afin de permettre l’achèvement des travaux ».

​Tout en réaffirmant sa disponibilité à collaborer dans le respect mutuel, l'ONAS prévient enfin que cette ouverture « ne saurait toutefois justifier que l’institution continue de subir, sans réagir, des accusations répétées et infondées qui portent atteinte à son image ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'ONAS dénonce des « accusations répétées et infondées » du maire de Dakar, Abass Fall, qu'il accuse de vouloir lui faire porter la responsabilité des retards de travaux de la mairie. - L'ONAS affirme que des regards d'assainissement sont ensevelis ou obstrués par des gravats lors des travaux de réhabilitation des chaussées de la mairie, provoquant des débordements d'eaux usées. - L'ONAS reconnaît la vétusté d'une partie des conduites à Dakar et indique que les retards de remise en état des tranchées sont dus à des contraintes budgétaires en passe d'être levées.