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Auteur: Khady Ndoye

Assurance qualité dans l’enseignement supérieur : l’ANAQ-Sup revendique près de 2 000 évaluations et affiche ses ambitions pour 2030

À l’ouverture de la troisième édition du Colloque international de Dakar sur l’assurance qualité (CIDAQ 2026), à Saly, le secrétaire exécutif de l’ANAQ-Sup, le professeur Massamba Diouf, a dressé un bilan marqué par près de 2 000 procédures d’habilitation et d’accréditation en dix ans, avec un taux d’achèvement supérieur à 99 %.

Pour les seules années 2025 et 2026, près d’une cinquantaine d’établissements ont été évalués en vue de leur habilitation, tandis que plus de 300 programmes de formation ont fait l’objet d’évaluations pour leur accréditation. L’action de l’ANAQ-Sup s’est également étendue à la formation doctorale et à la recherche, avec l’évaluation externe de huit écoles doctorales et de quatre centres ou organismes de recherche.

À ces performances s’ajoutent plus de 500 structures accompagnées, ainsi que le déploiement de séances d’assurance qualité « hors les murs ». Une démarche qui traduit, selon le professeur Massamba Diouf, la volonté de rapprocher les exigences de qualité des acteurs du système et de faire de l’amélioration continue une responsabilité partagée.

Sur le plan institutionnel, l’ANAQ-Sup poursuit la consolidation de son système de management de la qualité et la modernisation de ses outils. La nouvelle version de la plateforme E-ANAQ s’inscrit dans cette dynamique de dématérialisation, avec pour objectifs d’améliorer la traçabilité et l’efficacité des procédures d’évaluation. L’institution travaille également à l’élaboration de son Plan stratégique de développement 2026-2030, tout en explorant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle dans les démarches d’assurance qualité.

Placée sous le thème « Assurance qualité dans l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation : de la stratégie à l’ancrage d’une culture qualité au cœur des transformations du système ESRI », la troisième édition du CIDAQ réunit des délégations de plusieurs pays africains, notamment la Guinée, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Cap-Vert, le Mali, la Mauritanie, le Togo, le Kenya, la Tunisie et le Lesotho, ainsi que des participants venus de France, de Belgique et d’Italie.

Pendant trois jours, experts, universitaires et responsables d’institutions échangeront sur la gouvernance, l’employabilité, la recherche, l’innovation, le numérique, l’intelligence artificielle et la reconnaissance des qualifications.

L’assurance qualité au-delà des universités

Autre orientation majeure : l’élargissement de l’expertise de l’ANAQ-Sup à d’autres institutions publiques.

« L’assurance qualité ne doit pas rester cantonnée à l’enseignement supérieur », a défendu son secrétaire exécutif. Cette vision s’est concrétisée par des conventions avec le Centre national de la fonction publique locale et de la formation (CNFPLF) et le Centre de formation judiciaire (CFJ). Des échanges ont également été engagés avec l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) et l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP).

À travers ces partenariats, l’ANAQ-Sup ambitionne de diffuser davantage la culture qualité dans l’administration publique, mais aussi de valoriser son expertise et de mobiliser des ressources domestiques pour assurer la soutenabilité de ses missions.

À l’international, le Sénégal entend également consolider son positionnement. Sa participation aux travaux de l’UNESCO sur la reconnaissance des qualifications, aux initiatives africaines relatives aux cadres de qualifications et au Réseau africain francophone des agences nationales d’assurance qualité (RAFANAQ) témoigne de cette volonté. Le pays contribue, aux côtés du Lesotho et du Cap-Vert, à la préparation des textes fondateurs de l’Alliance panafricaine des agences d’assurance qualité (PAQAA).

L’intelligence artificielle et la fatigue évaluative, nouveaux défis

Mais les résultats enregistrés ne font pas disparaître les défis. Massification des effectifs, diversification des formations, internationalisation des parcours, nouvelles modalités d’apprentissage et essor de l’intelligence artificielle obligent les agences à revoir leurs méthodes.

Le professeur Massamba Diouf a notamment alerté sur le risque de « fatigue évaluative » lié à la multiplication des procédures, aussi bien pour les établissements que pour les agences. L’ANAQ-Sup travaille ainsi à des mécanismes plus efficients, permettant de mutualiser certaines étapes sans compromettre la spécificité des évaluations.

Le renouvellement des accréditations constitue également une priorité. Pour le secrétaire exécutif, une accréditation obtenue ne saurait être considérée comme une garantie définitive. Elle doit s’inscrire dans un processus régulier de suivi, d’amélioration et de réévaluation. D’où la nécessité de renforcer les cellules internes d’assurance qualité au sein des établissements.

Une conformité totale aux standards africains

Le représentant du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a, pour sa part, salué les performances de l’ANAQ-Sup à l’issue de son évaluation externe conduite en avril 2026 dans le cadre du programme HAQAA3. Réalisée sur la base des Références et lignes directrices africaines pour l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur (ASG-QA), cette évaluation a conclu à la conformité totale de l’institution à l’ensemble des standards évalués.

Au-delà du contrôle de conformité, au nom du ministre, son représentant a appelé à faire de l’assurance qualité un véritable instrument de gouvernance, de redevabilité et d’amélioration continue.

« Former davantage ne suffit pas, encore faut-il former mieux », a-t-il rappelé, en insistant sur la nécessité de garantir la pertinence des formations, la rigueur scientifique et l’utilité sociale de la recherche.

Trois défis majeurs ont été identifiés : l’adaptation des formations aux besoins du marché du travail et aux métiers de demain, la promotion d’une recherche rigoureuse et utile au développement national, ainsi que l’harmonisation des référentiels de qualifications pour faciliter la reconnaissance des diplômes et la mobilité académique et professionnelle en Afrique.

Ces orientations s’inscrivent dans la Vision Sénégal 2050 et l’Agenda national de transformation de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (ANTESRI 2050).

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'ANAQ-Sup revendique près de 2 000 procédures d'habilitation et d'accréditation en dix ans, avec un taux d'achèvement supérieur à 99 %. - Pour 2025 et 2026, près d'une cinquantaine d'établissements ont été évalués pour leur habilitation et plus de 300 programmes de formation pour leur accréditation. - L'ANAQ-Sup élabore son Plan stratégique de développement 2026-2030 et explore les possibilités offertes par l'intelligence artificielle dans les démarches d'assurance qualité.