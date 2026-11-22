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Auteur: Cnews

Astrologie : voici les 6 signes qui seront le plus chanceux en 2027

Amour, travail, finances… Selon les prédictions du célèbre voyant et astrologue Claude Alexis, l’année 2027 sera de bon augure pour ces six signes du Zodiaque.

1. Le Lion

Le Lion, roi du Zodiaque en 2027. Il rayonnera tout au long du premier semestre, et jusqu’à la fin du mois de juillet, bénéficiant d’une visibilité particulièrement favorable. Avec Jupiter dans son signe, il bénéficiera d’une configuration astrologique propice à l’expansion et à la confiance. En cadeau, l’éclipse solaire du 2 août ajoutera un symbole fort de renouveau. Cette nouvelle année sera favorable aux rencontres, aux passions et aux engagements. 2027 sera aussi marquée par une belle énergie créative et l’envie de concrétiser des rêves longtemps repoussés. A condition de ne pas vouloir tout contrôler, le Lion pourra vivre l’une de ses années les plus gratifiantes. Côté, travail, il aura davantage de visibilité, de reconnaissance et d’ambition.

Le conseil de Claude Alexis : «Oser se montrer sans peur de réussir».

2. LE BÉLIER

Sur le terrain de la détermination et de la reconstruction, bénéficiant de Saturne et Neptune en Bélier toute l’année, ce signe de Feu symbolisera l’audace, les nouveaux départs et la volonté de bâtir sur du solide. Comme les responsabilités précéderont les récompenses, il lui sera demandé des efforts prolongés, des choix sérieux et de maîtriser son impulsivité. 2027 favorisera l’affirmation de soi et la confiance retrouvée. Le Bélier aura l'énergie nécessaire pour relever les défis qui se présenteront à lui et comprendre qu’il est temps de suivre ses envies plutôt que les attentes des autres.

Le conseil de Claude Alexis : «Foncer avec confiance sans regarder dans le rétroviseur».

4. LE VERSEAU

Avec Pluton en Verseau, il affichera une évolution personnelle, une belle ambition et la capacité de remettre les règles en question. Il vivra en revanche des changements inattendus dus aux éclipses sur l’axe Lion-Verseau. Il sera alors nécessaire pour ce signe indépendant de prévoir des remises en question dans les relations, les projets et les priorités personnelles. 2027 sera propice aux découvertes, aux voyages et à l’élargissement des horizons. Bousculé et porté malgré lui, le Verseau gagnera en confiance en assumant pleinement sa différence.

Le conseil de Claude Alexis : «Suivre son intuition et oser l’originalité».

4. LE GÉMEAUX

A évoluer dans un climat riche en rencontres et en opportunités, curieux et très créatif, le signe des Gémeaux saura tirer parti des changements qui se présenteront pour ouvrir un nouveau chapitre de vie. Grâce à Uranus en Gémeaux, son sens de la communication fera des merveilles et favorisera l’originalité ainsi que les idées nouvelles, mais il faudra garder le cap à tout prix. 2027 encouragera les voyages, les découvertes et l’apprentissage au maximum. Son besoin sera d’élargir ses horizons et de suivre ses aspirations profondes.

Le conseil de Claude Alexis : «Saisir chaque occasion sans hésiter».

5. LE SAGITTAIRE

Le Sagittaire misera sur sa vision à long terme, son audace et sa capacité à saisir de nouvelles possibilités durant la première partie de l’année. A partir du second semestre, son aura, sa prestance et sa lumière intérieure le conduiront sous la grâce de Jupiter vers des rencontres marquantes qui lui permettront de bien terminer l’année. Par ailleurs, les projets vont décoller en 2027. Au programme : des opportunités professionnelles, des voyages inspirants et de belles surprises financières. Avec audace, le Sagittaire saura transformer chaque occasion en réussite.

Le conseil de Claude Alexis : «Oser, avancer, et croire en sa bonne étoile».

6. LA VIERGE

À partir du 26 juillet, Jupiter entre en Vierge et mettra l’accent sur l’organisation, le travail et les résultats concrets. D’où une période de reconstruction et de nouvelles possibilités. Visité par Mars rétrograde, le défi jusqu’au 1er avril demandera d’avoir de la patience face à des retards mais le dernier semestre réservera de belles surprises. L’année 2027 sera propice au bien-être, à l’équilibre et à l’accomplissement. La Vierge comprendra que la perfection n'est pas une obligation et que lâcher prise permet d’exprimer ses émotions.

Le conseil de Claude Alexis : «Faire confiance à la vie autant qu’à ses propres capacités».

Spécialiste des arts divinatoires, Claude Alexis propose des consultations de voyance, des tirages de cartes et des horoscopes pour éclairer celles et ceux qui s’interrogent sur leur avenir. Il tient également sa propre chaîne de voyance, avec notamment des émissions en direct.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Selon l'astrologue Claude Alexis, 2027 sera de bon augure pour six signes du Zodiaque. - Le Lion bénéficiera de Jupiter dans son signe et de l'éclipse solaire du 2 août. - Le Bélier sera porté par Saturne et Neptune en Bélier toute l'année.