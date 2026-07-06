News Feed
Calendar icon
Wednesday 08 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
societe

Audits fonciers : L'État desserre la vis sur plusieurs sites à Dakar, Thiès et Saint-Louis

Auteur: Aminata SARR

il y a 1 jour 8294 Lectures 8 Commentaires | English
Audits fonciers : L'État desserre la vis sur plusieurs sites à Dakar, Thiès et Saint-Louis

Audits fonciers : L'État desserre la vis sur plusieurs sites à Dakar, Thiès et Saint-Louis

🎧 Écouter l'article
0:00
--:--
105 écoutes

L'État du Sénégal amorce un assouplissement des mesures de suspension prises sur plusieurs sites fonciers dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis. Dans un communiqué, la primature annonce une accélération du processus devant aboutir à la levée progressive des restrictions pour les détenteurs réguliers de titres d'occupation.

Le Comité chargé du suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des audits fonciers a été instruit de finaliser, au cours du second semestre 2026, « l'élaboration des actes administratifs requis, la conduite des arbitrages et des états des lieux », en vue de permettre la reprise des travaux sur les sites concernés.

Sont notamment concernés des lotissements comme BOA, Hangar des Pèlerins, Recasement 2, EGBOS, EOGEN et EOGEN-Extension, ainsi que Mbour IV à Thiès. La mesure touche également plusieurs plans d'urbanisme de détail (PUD) et pôles urbains, dont ceux de Guédiawaye, Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh, Déni Biram Ndao-Diaksao-Bambilor, Daga Kholpa et Yenne.

Selon la primature, cette reprise bénéficiera aux « détenteurs réguliers de titres d'occupation ne souffrant d'aucun vice de forme ou de fond », notamment les bénéficiaires qui ne sont pas concernés par des situations d'accaparement de plusieurs parcelles.

Le gouvernement rappelle qu'une première phase de mainlevée de suspension avait déjà permis à plusieurs détenteurs de bonne foi de prendre possession de leurs attributions. Il indique également avoir procédé à des mesures d'utilité publique ainsi qu'à l'annulation de certains documents d'urbanisme, notamment le PUD de Nouvelle Ville de Thiès et une partie de ceux de Guédiawaye et de Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh.

En attendant la finalisation du processus, la primature appelle les détenteurs de titres à « s'abstenir de tout acte tendant à la reprise des travaux, sans autorisation préalable ». Toute violation de cette consigne fera l'objet de « mesures appropriées », prévient-elle.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L'État sénégalais assouplit les suspensions foncières à Dakar, Thiès et Saint-Louis pour les détenteurs réguliers de titres d'occupation. - Le Comité de suivi doit finaliser d'ici le second semestre 2026 les actes administratifs et arbitrages pour permettre la reprise des travaux sur des sites comme BOA, Hangar des Pèlerins et Mbour IV. - La primature interdit toute reprise de travaux sans autorisation préalable, sous peine de mesures appropriées.
Auteur: Aminata SARR
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
Tags

Articles connexes

Commentaires (8)

Trier par :
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer
  • image
    uoui ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Apres faut nous dire à quoi a servi concretement ces suspensions à part bien sur raentir l'économie du pays.
  • image
    Jaja il y a 1 jour
    Faut pas oubliè les terres de Mont Rolland, darou Alpha, dagua et environs.
  • image
    Barma Fall il y a 1 jour
    C'est tout à fait le contraire que le gouvernement du Sénégal aurait dû faire, c'est-à-dire construire en hauteur et laisser la terre aux paysans . La zone de Sangalkam est l'une des terres les plus arables de notre pays : elle n'aurait jamais dû être cédée aux spéculateurs fonciers véreux !

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Révision Constitutionnelle : Le Chef De L'État Saisit Les 7 Sages Pour Faire Annuler Le Vote De L'assemblée Nationale
    Politique il y a 20 heures
  2. Post image
    2
    Plainte D’un Ancien Lion : Amara Traoré Arrêté
    Justice il y a 5 heures
  3. Post image
    3
    Révision Constitutionnelle : La Riposte De Pastef Suite Au Recours De Diomaye Faye
    Politique il y a 11 heures
  4. Post image
    4
    Pape Guèye Sort Encore Du Silence : « Chaque Décision Que J’ai Pu Prendre Récemment… »
    Sport il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Vente De Cartes De Membre De Pastef Interrompue Par Les Forces De L’ordre à Fann-point E : Le Clpc Crie à « L’entrave »
    Politique il y a 22 heures
  6. Post image
    6
    Mondial 2026 : Hossam Hassan Crie Au Scandale Après Égypte-argentine
    Sport il y a 15 heures
  7. Post image
    7
    Assemblée Nationale : Les Suppléants De Ousmane Sonko Et Amadou Bâ Repartent Avec De Gros Avantages
    Politique il y a 3 heures
  8. Post image
    8
    Boycott : Pape Guèye Dans Le Collimateur De La Fsf
    Sport il y a 5 heures
  9. Post image
    9
    Révision Constitutionnelle : Pourquoi Le Vote De L’assemblée Nationale Pourrait être Annulé
    Justice il y a 2 heures
  10. Post image
    10
    Scandale à Rufisque : Un Professeur De Maths Embrasse Une élève De 15 Ans En Pleine Salle De Classe
    Societe il y a 12 heures

NÉCROLOGIE

RAMATOULAYE FALL
Avis de Souvenir(s)RAMATOULAYE FALLDate de Deces: 25 juin, 2006🤲 5 prières · 💬 8 condoléances🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances