societe

Auteur: SenewebNews

Audits sur le foncier, chantiers suspendus : La primature fait le point et avertit les contrevenants

A la primature, le Comité chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations sur les audits fonciers, vient de faire un point. En effet, dès les premiers mois qui ont suivi sa prise de fonction, l’ex-premier ministre, Ousmane Sonko, avait lancé des audits sur des lotissements dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis. Il avait même décidé de la suspension des travaux sur des lotissements des zones de Plans d'Urbanisme de Détail (Pud) et des Pôles urbains, dans l'attente de la finalisation des rapports sur les audits fonciers.

Mais depuis, un processus de mainlevée de suspension des travaux avait permis à un nombre conséquent de détenteurs réguliers de titres, de bonne foi, de prendre possession de leur attribution, renseigne la primature dans un communiqué. Elle souligne qu’il avait aussi été procédé à la prise de décrets d'utilité publique et à l'annulation du Pud de Nouvelle-Ville de Thiès, de la partie comprise entre la Vdn et l'océan, des Pud de Guédiawaye et Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh.

Aujourd’hui, en application des directives issues de la réunion du Conseil des Ministres du 1er juillet 2026, des dispositions ont été prises par le Comité chargé du suivi de la mise en œuvre des recommandations, en vue d'accélérer la levée de la suspension des travaux sur ces sites, renseigne la primature dans son communiqué.

«À cet égard, le Premier Ministre a engagé le Comité à finaliser, au cours du second semestre 2026, en relation avec les administrations compétentes, l'élaboration des actes administratifs requis, la conduite des arbitrages et des états des lieux, en vue de la levée des suspensions des travaux au niveau des zones susvisées, concernant les détenteurs réguliers de titres d'occupation ne souffrant d'aucun vice de forme ou de fond, en particulier sous la forme d'accaparement de plusieurs parcelles», renseigne la primature.

Elle assure que les personnes et collectifs concernés seront tenus régulièrement informés en vue, le cas échéant, d'accélérer le dépôt des demandes de mainlevée ou de régularisation de leur situation dans un délai fixé. La primature invite aussi les détenteurs de titres sur ces différents sites, «de s'abstenir de tout acte tendant à la reprise des travaux, sans autorisation préalable». Elle prévient que toute «contravention en la matière fera l'objet de mesures appropriées à l'encontre du contrevenant».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Comité de suivi des audits fonciers accélère la levée de la suspension des travaux sur les sites concernés, notamment à Dakar, Thiès et Saint-Louis. - Le Premier ministre a demandé de finaliser d'ici le second semestre 2026 les actes administratifs pour les détenteurs réguliers de titres sans vice. - La primature interdit toute reprise des travaux sans autorisation et prévient que les contrevenants feront l'objet de mesures appropriées.