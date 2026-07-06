News Feed
Calendar icon
Wednesday 08 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
societe

Audits sur le foncier, chantiers suspendus : La primature fait le point et avertit les contrevenants

Auteur: SenewebNews

il y a 1 jour 2356 Lectures 1 Commentaires | English
Audits sur le foncier, chantiers suspendus : La primature fait le point et avertit les contrevenants

Audits sur le foncier, chantiers suspendus : La primature fait le point et avertit les contrevenants

A la primature, le Comité chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations sur les audits fonciers, vient de faire un point. En effet, dès les premiers mois qui ont suivi sa prise de fonction, l’ex-premier ministre, Ousmane Sonko, avait lancé des audits sur des lotissements dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis. Il avait même décidé de la suspension des travaux sur des lotissements des zones de Plans d'Urbanisme de Détail (Pud) et des Pôles urbains, dans l'attente de la finalisation des rapports sur les audits fonciers.

Mais depuis, un processus de mainlevée de suspension des travaux avait permis à un nombre conséquent de détenteurs réguliers de titres, de bonne foi, de prendre possession de leur attribution, renseigne la primature dans un communiqué. Elle souligne qu’il avait aussi été procédé à la prise de décrets d'utilité publique et à l'annulation du Pud de Nouvelle-Ville de Thiès, de la partie comprise entre la Vdn et l'océan, des Pud de Guédiawaye et Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh.

Aujourd’hui, en application des directives issues de la réunion du Conseil des Ministres du 1er juillet 2026, des dispositions ont été prises par le Comité chargé du suivi de la mise en œuvre des recommandations, en vue d'accélérer la levée de la suspension des travaux sur ces sites, renseigne la primature dans son communiqué.

«À cet égard, le Premier Ministre a engagé le Comité à finaliser, au cours du second semestre 2026, en relation avec les administrations compétentes, l'élaboration des actes administratifs requis, la conduite des arbitrages et des états des lieux, en vue de la levée des suspensions des travaux au niveau des zones susvisées, concernant les détenteurs réguliers de titres d'occupation ne souffrant d'aucun vice de forme ou de fond, en particulier sous la forme d'accaparement de plusieurs parcelles», renseigne la primature.

Elle assure que les personnes et collectifs concernés seront tenus régulièrement informés en vue, le cas échéant, d'accélérer le dépôt des demandes de mainlevée ou de régularisation de leur situation dans un délai fixé. La primature invite aussi les détenteurs de titres sur ces différents sites, «de s'abstenir de tout acte tendant à la reprise des travaux, sans autorisation préalable». Elle prévient que toute «contravention en la matière fera l'objet de mesures appropriées à l'encontre du contrevenant». 

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le Comité de suivi des audits fonciers accélère la levée de la suspension des travaux sur les sites concernés, notamment à Dakar, Thiès et Saint-Louis. - Le Premier ministre a demandé de finaliser d'ici le second semestre 2026 les actes administratifs pour les détenteurs réguliers de titres sans vice. - La primature interdit toute reprise des travaux sans autorisation et prévient que les contrevenants feront l'objet de mesures appropriées.
Auteur: SenewebNews
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
Tags

Articles connexes

Commentaires (1)

Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Révision Constitutionnelle : Le Chef De L'État Saisit Les 7 Sages Pour Faire Annuler Le Vote De L'assemblée Nationale
    Politique il y a 20 heures
  2. Post image
    2
    Plainte D’un Ancien Lion : Amara Traoré Arrêté
    Justice il y a 5 heures
  3. Post image
    3
    Révision Constitutionnelle : La Riposte De Pastef Suite Au Recours De Diomaye Faye
    Politique il y a 11 heures
  4. Post image
    4
    Pape Guèye Sort Encore Du Silence : « Chaque Décision Que J’ai Pu Prendre Récemment… »
    Sport il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Vente De Cartes De Membre De Pastef Interrompue Par Les Forces De L’ordre à Fann-point E : Le Clpc Crie à « L’entrave »
    Politique il y a 23 heures
  6. Post image
    6
    Mondial 2026 : Hossam Hassan Crie Au Scandale Après Égypte-argentine
    Sport il y a 16 heures
  7. Post image
    7
    Assemblée Nationale : Les Suppléants De Ousmane Sonko Et Amadou Bâ Repartent Avec De Gros Avantages
    Politique il y a 3 heures
  8. Post image
    8
    Boycott : Pape Guèye Dans Le Collimateur De La Fsf
    Sport il y a 6 heures
  9. Post image
    9
    Révision Constitutionnelle : Pourquoi Le Vote De L’assemblée Nationale Pourrait être Annulé
    Justice il y a 2 heures
  10. Post image
    10
    Scandale à Rufisque : Un Professeur De Maths Embrasse Une élève De 15 Ans En Pleine Salle De Classe
    Societe il y a 13 heures

NÉCROLOGIE

RAMATOULAYE FALL
Avis de Souvenir(s)RAMATOULAYE FALLDate de Deces: 25 juin, 2006🤲 5 prières · 💬 8 condoléances🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances