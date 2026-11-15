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Avant leur face-à-face, Ada Fass juge Balla Gaye 2 « pas prêt » et....

Auteur: Ablaye Gadiaga Sarr

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Avant leur face-à-face, Ada Fass juge Balla Gaye 2 « pas prêt » et....

Avant leur face-à-face, Ada Fass juge Balla Gaye 2 « pas prêt » et....

Ada Fass affiche une confiance inébranlable à quelques jours de son combat contre Balla Gaye 2. Le lutteur de Fass ne semble nullement impressionné par le palmarès ou les qualités de son adversaire. Bien au contraire, il estime que le Lion de Guédiawaye et son encadrement ne sont pas encore prêts pour cette confrontation.

​« Tout ce que je souhaite, c'est que Balla Gaye 2 se présente dans l'arène le jour J. Il doit davantage se préparer parce que, lorsqu'on le voit, on sent qu'il n'est pas encore prêt pour m'affronter. Lui et son staff ne sont pas vraiment prêts pour ce combat. Ils font les malins et se livrent au folklore », lance Ada Fass.

​Déterminé à décrocher une victoire de prestige, le chef de file de Fass assure qu'il ne prend pas cette affiche à la légère. Pour lui, ce duel représente un tournant majeur dans sa carrière et une occasion décisive d'ouvrir de nouvelles perspectives dans l'arène.

​« Je ne joue pas. Je suis venu pour le combattre. Ce combat représente tout pour moi. Il doit m'ouvrir d'autres portes. Je n'ai pas peur de lui, même sur le plan mystique », prévient-il.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Ada Fass estime que Balla Gaye 2 et son staff ne sont pas prêts pour leur combat. - Il souhaite que Balla Gaye 2 se présente dans l'arène le jour J. - Ada Fass affirme que ce combat représente tout pour lui et doit lui ouvrir d'autres portes.
Auteur: Ablaye Gadiaga Sarr
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Commentaires (1)

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  • avatar
    Be…. il y a 17 heures
    Belle maniere de s exprimer Ada!!!
    Que le meilleur gagne.
    Que chacun puiisse apprendre de l autre.

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