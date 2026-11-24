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Auteur: Doudou DIOP

Avenue Malick Sy : un livreur ivre et sans permis sème la panique dans le cortège de Diomaye Faye

Un ressortissant guinéen a été déféré, ce mardi, devant le parquet de Dakar après un accident de la circulation impliquant un véhicule du cortège présidentiel. Souleymane Camara, âgé de 24 ans, est poursuivi pour non-respect de l’interdiction de couper un cortège officiel, défaut de permis de conduire et d’assurance, ainsi que conduite en état d’ébriété.

​Selon les informations de Seneweb, les faits se sont déroulés le dimanche 22 novembre 2026, aux environs de 9 h 10, sur l’avenue Malick Sy, à hauteur de la station-service Shell, non loin du rond-point Malick Sy.

​Livreur de profession et domicilié à Guédiawaye, Souleymane Camara circulait à bord d’un vélomoteur de marque KTM lorsqu’il a tenté de se faufiler entre les véhicules composant le cortège du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Un élément de la sécurité présidentielle, à bord de l’un des véhicules, lui a alors intimé l’ordre de céder le passage. Mais, dans sa manœuvre, Souleymane Camara a perdu le contrôle de son engin avant de percuter le pneu avant droit du véhicule. Il a ensuite chuté sur la chaussée.

​Alertés, les éléments de la Section des accidents de la Compagnie de circulation de Dakar se sont rendus sur les lieux. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, le livreur a été conduit à l’hôpital Principal de Dakar pour une consultation médicale. Toutefois, son état n’a pas nécessité d’hospitalisation.

​Deux bières avant de prendre le guidon

​C’est au cours de l’enquête que les policiers ont découvert que le conducteur dégageait une forte odeur d’alcool. Soumis à un alcootest, il a été testé positif. Entendu, le mis en cause a reconnu avoir consommé deux canettes de bière de marque Gazelle avant de prendre son vélomoteur.

​Il a également admis avoir tenté de se frayer un passage à travers le cortège présidentiel, reconnaissant avoir commis une erreur. Plus grave, les vérifications ont révélé qu’il ne détenait aucun permis de conduire et que son vélomoteur, pourtant mis en circulation depuis mars 2025, ne disposait pas d’une assurance en cours de validité.

​À l’issue de son interrogatoire, S. Camara a été placé en garde à vue. Déféré ce mardi 24 novembre devant le parquet de Dakar, le ressortissant guinéen se trouve actuellement à la cave du tribunal, en attendant la décision du procureur de la République sur son sort.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un livreur guinéen de 24 ans, Souleymane Camara, a été déféré mardi devant le parquet de Dakar après un accident impliquant un véhicule du cortège présidentiel. - Le dimanche 22 novembre 2026, avenue Malick Sy, il a tenté de se faufiler dans le cortège de Bassirou Diomaye Faye, perdu le contrôle de son vélomoteur et percuté le pneu avant droit d'un véhicule. - L'alcootest s'est révélé positif (deux canettes de bière Gazelle avouées) et les vérifications ont montré qu'il n'avait ni permis de conduire ni assurance valide.