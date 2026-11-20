Babacar Mbaye Ngaraf appelle à une « union sacrée » contre les députés de Pastef
Le président de l’Alliance Sauver le Sénégal, Babacar Mbaye Ngaraf, appelle à une mobilisation générale contre les députés de Pastef, qu’il accuse de compromettre le fonctionnement normal de l’État. Il invite la classe politique, les syndicats, la société civile, les paysans et les commerçants ambulants à faire front contre ce qu’il qualifie de « sabotage ».
« Nous lançons un appel à tous les filles et fils du pays soucieux de son développement et de sa stabilité à une union sacrée pour faire face aux députés qui veulent saper à tout prix le fonctionnement normal du pays », déclare Babacar Mbaye Ngaraf.
Très remonté contre les parlementaires de Pastef, il estime que le rejet du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 constitue une menace pour les intérêts du Sénégal. « C'est un devoir de les combattre. Des députés qui ont trahi leur serment n'ont plus le droit de parler et d'agir au nom du peuple », martèle-t-il.
Cette sortie intervient après une tournée menée auprès des familles religieuses du pays pour les sensibiliser aux conséquences du rejet du budget rectificatif. Selon Babacar Mbaye Ngaraf, cette décision pourrait compromettre les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI), notamment l’aide financière attendue de 2,2 milliards de dollars, mais aussi affecter plusieurs projets de développement, dont la construction d’hôpitaux, d’écoles et de routes, ainsi que l’emploi, les bourses familiales et le paiement des créanciers de l’État.
Le président de l’Alliance Sauver le Sénégal accuse également les députés de Pastef de servir davantage les intérêts de leur parti que ceux des citoyens. « Élus pour représenter le peuple, ces députés sont plutôt au service de leur parti dont les consignes sont systématiquement exécutées », dénonce-t-il, leur reprochant par ailleurs de multiplier les provocations contre le président de la République.
Dans la foulée, Babacar Mbaye Ngaraf prédit une prochaine dissolution de l’Assemblée nationale. Il rappelle que la Constitution confère au président de la République le pouvoir de dissoudre l’institution parlementaire après avoir recueilli l’avis du Premier ministre et du président de l’Assemblée nationale, des avis qui, selon lui, ne sont pas contraignants.
Commentaires (10)
Mais une opposition qui se limite aux invectives restera toujours abonnée aux 1 %
Hey ! Mr Ngaraaf or kharaaf some weird name for a weird and croocked candidate for the looting of public finances via political floor crossing business ( transhumence ), C'mon ! Man, viens a Babylone pour te lever a 5 heures du matin du lundi au vendredi, 8 a 10 heures par jour, 5 to 6 days a week, 11 to 12 months a Year - faraway from home - no good and spicy tchiebou djeun - no attaya - no familly - C'mon Mr kharaaf - khanaah yow kharafoulo - do goor khanaah - bat toi dignement au Senegal - ou a defaut viens rejoindre les autres Jambaar de la diaspora pour expedier de l'argent aux nombreuses familles pauvres ou precaires - cela vaut plus de noblesse et de courage que de profiter de la vulnerabilite d'un president en perte de reperes sur l'essence d'une vie remplie ( qu'il ne voit plus desormais que dans l' arrogance du pouvoir et les delices du materiel a l'instar de Matty Sall ) et qui n'hesite pas a spontanement enrichir a partir des biens publiques, de faux citoyens laudateurs de ton genre pour de simples petits postes agressifs et hors la loi contre l'innocent leaders d'une opposition beneficiant d'un plebiscite au Senegal et d'une admiration en Afriqu
Aussi ces députés comme Maimouna bousso , Cheikh barra , Guy marius ne méritent pas mon contribuable
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