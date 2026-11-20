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Auteur: Khady Ndoye

Babacar Mbaye Ngaraf appelle à une « union sacrée » contre les députés de Pastef

Le président de l’Alliance Sauver le Sénégal, Babacar Mbaye Ngaraf, appelle à une mobilisation générale contre les députés de Pastef, qu’il accuse de compromettre le fonctionnement normal de l’État. Il invite la classe politique, les syndicats, la société civile, les paysans et les commerçants ambulants à faire front contre ce qu’il qualifie de « sabotage ».

« Nous lançons un appel à tous les filles et fils du pays soucieux de son développement et de sa stabilité à une union sacrée pour faire face aux députés qui veulent saper à tout prix le fonctionnement normal du pays », déclare Babacar Mbaye Ngaraf.

Très remonté contre les parlementaires de Pastef, il estime que le rejet du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 constitue une menace pour les intérêts du Sénégal. « C'est un devoir de les combattre. Des députés qui ont trahi leur serment n'ont plus le droit de parler et d'agir au nom du peuple », martèle-t-il.

Cette sortie intervient après une tournée menée auprès des familles religieuses du pays pour les sensibiliser aux conséquences du rejet du budget rectificatif. Selon Babacar Mbaye Ngaraf, cette décision pourrait compromettre les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI), notamment l’aide financière attendue de 2,2 milliards de dollars, mais aussi affecter plusieurs projets de développement, dont la construction d’hôpitaux, d’écoles et de routes, ainsi que l’emploi, les bourses familiales et le paiement des créanciers de l’État.

Le président de l’Alliance Sauver le Sénégal accuse également les députés de Pastef de servir davantage les intérêts de leur parti que ceux des citoyens. « Élus pour représenter le peuple, ces députés sont plutôt au service de leur parti dont les consignes sont systématiquement exécutées », dénonce-t-il, leur reprochant par ailleurs de multiplier les provocations contre le président de la République.

Dans la foulée, Babacar Mbaye Ngaraf prédit une prochaine dissolution de l’Assemblée nationale. Il rappelle que la Constitution confère au président de la République le pouvoir de dissoudre l’institution parlementaire après avoir recueilli l’avis du Premier ministre et du président de l’Assemblée nationale, des avis qui, selon lui, ne sont pas contraignants.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Babacar Mbaye Ngaraf, président de l'Alliance Sauver le Sénégal, appelle à une « union sacrée » contre les députés de Pastef, accusés de compromettre le fonctionnement normal de l'État. - Il estime que le rejet du projet de loi de finances rectificative 2026 menace les intérêts du Sénégal, notamment les négociations avec le FMI et une aide de 2,2 milliards de dollars. - Il prédit une prochaine dissolution de l'Assemblée nationale, rappelant que la Constitution confère ce pouvoir au président de la République.