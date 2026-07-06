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Baccalauréat : Un candidat se donne la mort après son ajournement

Auteur: Mactar Ndiaye

il y a 1 jour 11441 Lectures 23 Commentaires | English
Baccalauréat : Un candidat se donne la mort après son ajournement

Baccalauréat : Un candidat se donne la mort après son ajournement

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Ce lundi 6 juillet, un tragique incident s'est produit à Ourossogui, où un jeune candidat ajourné au baccalauréat a mis fin à ses jours en se jetant dans un puits. Cet événement tragique survient dans une semaine déjà marquée par une série de violences locales.

La victime, Abdoulaye Diallo, était élève en terminale au lycée Yéro Basse de Ourossogui. D'après les témoignages de ses proches, « il aurait été profondément affecté par son échec à l'examen de fin d'études secondaires ». Le drame a eu lieu au cœur du quartier Moderne 2.

Informés par les habitants, les secours et la brigade de gendarmerie d’Ourossogui se sont rapidement rendus sur place. Le corps a été récupéré puis transporté au centre hospitalier régional de Ourossogui. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances entourant ce décès.

Cet événement remet en lumière la nécessité d’un soutien accru pour les jeunes durant la période des résultats scolaires. Des psychologues et des associations soulignent l'importance du dialogue et de l'écoute au sein des familles.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Un candidat ajourné au baccalauréat, Abdoulaye Diallo, s'est suicidé en se jetant dans un puits à Ourossogui le 6 juillet. - Le drame s'est produit au quartier Moderne 2 ; les secours et la gendarmerie ont récupéré son corps, transporté à l'hôpital régional. - Une enquête a été ouverte, et l'événement souligne le besoin de soutien psychologique pour les jeunes lors des résultats scolaires.
Auteur: Mactar Ndiaye
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (23)

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    naay leer ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    pression biniouy teik xallee mo waral li . Surtout mére yiy tokk si sen bountou keur yi di lidiunti gni am akk gni amoul
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    Karim-USA il y a 1 jour
    Paix à son âme. Un musulman ne doit jamais se suicider quelle que soit sa déception.
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    Dj wilson il y a 1 jour
    Quand des hommes deviennent si faible émotionnellement c’est grave . S’il savait tous les obstacles et déceptions qui l’attendent dans cette vie . Le bac serait le cadet de ses soucis . Qu’Allah ait miséricorde à son âme
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    Zookeeper il y a 1 jour
    J’ai l’habitude de dire que de la même manière que la technologie change à une vitesse effrénée, la psychologie humaine semble suivre le même ryhtme. Il faut plus de vigilance désormais. Les choses qui semblaient banales il y a quelques années ne le sont plus.
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    Oui il y a 1 jour
    Tu as tellement raison grand... Mais gneup yamou niou.
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    Madou il y a 1 jour
    Paix à son âme Quand on échoue dans ce bled y’a aucun soutien on est livré à soi même
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    Sert à quoi ce bac ? il y a 1 jour
    Il faut arrêter ce bac au Sénégal. Ridicule!
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    diff il y a 1 jour
    ndiarigname bariwoule dé. la plupart de ce qui ont échoué seront même mieux lotis des années après, parce qu'on apprend plus face à l'échec qu'une réussite de facade.
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    Thiey il y a 1 jour
    Yalla nako Yalla yerem. J'ai pas le bac ni le bfem mais Alhamdoulilah je vis normalement, le bac ne règle pas les problèmes de la vie.
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    Barma Fall il y a 1 jour
    Encore une victime du système éducatif que les Colons nous ont imposé et que nous autres néo colonisés adoptons de manière acritique . Le pauvre jeune élève était certainement plein de valeurs morales et seul face à un monde d'adultes ultra pourris par la politique et l'argent ! Paix à son âme.
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    Pathetique il y a 1 jour
    Bac bo hamner danguakay am parer nek chomeur c bien 😂😂
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    TIEYALLA il y a 1 jour
    Moi ja'i eu la premiere partie du Bac.. car en ce moment la premiere partie apres la deuxieme.. mes parents sachant que je travaillais bien en classe , mais au Lycee Van chaque annee des greves de conneries par A ou par B... ils ont vu que j'avais d'excellentes notes dans toutes les matieres, jai fait le Toefel et javais bien reussi.. apres une grande universite Americaine a vu mes notes, et m'a donne l'admission.. et jai commence l'universite.. sama morome you beuri... bayi dianga.. car senegal on voyait des nullards avoir le Bac comme ca s'achetait, et les bons eleves qq fois echouaient.. arrivee aux USA , jetais tellement avancee sur toutes les matieres, Hitoire comme geographie, imaginez que je connaissais l'histoire de la 1ere guerre mondiale, l'histoire d'Hiroshima et de NAGAZAKI, les bolsheviks , l'hitoire qui est survenu au port de VLADIVOSTOCK.. mais je travaillais tellement bien au Lycee Van... et je connaissais des CRACKS qui echouaient au Bacc.. nonou deyy la geneh senegal... et je connaissais le Latin, je parlais un bon anglais.. Math momm comme javais au senegal un Prof a la maison je faisais bien les Maths de la serie A. quand je suis venue aux USA.. jai fait dabord Sciences Politiques, et apres jai vire dans les Sciences.. un pays ou on ne t'impose pas ce que tu dois faire.. senegal on t'oriente en lettres, en ceci et cela.. Amerique tu choisis ta branche , et NGA niefe ba sa dianga sotti.. le systeme Francais ne vaut rien.. meme les Francais maintenant envoient leurs enfants aux USA dans de bonnes ecoles pour les etudes. Ce garcon cest la societe qui l'a poussee a se tuer comme ca.. Nakh JOM, BAGNE kou khass Yayam.. car les mamas sont fatiguees au Senegal.. lou nior niou khass lenn, lou niouroule niou khasse lenn.. surtout sa Yaye Sou ameh WOUDJE.. cest dure.. Te senegalais dafa bonn.. Moi jen sais qq chose pour etre nee et vecue dans ce pays jusqua 18 ans.. BACCALAUREAT si bopamm laniou wara eliminer.. meme les Francais savent que cest un systeme de Conasse.. Senegal a mon temps tous les Libanais avaient le Baccalaureat car cela s'achetait.. comme du pain au Lait.. je connaissais deux gars au Lycee Van.. mann ak niom on faisait la concurrence.. avec nos notes.. mais ils nont jamais eu leur baccalaureat.. issus de familles modestes, ils sont apres aller faire les CONCOURS comme il en existaient beaucoup autrefois.. apres ils sont alles travailler dans des structures, nous sommes restes en contacte.. mais AKA NIO MEUNEUN dianga.. ils etaient en TERMINALE B et C au Lycee Vanvo.. Mousso niou amm BAC cela a toujours ete un Puzzle pour moi.. l'un etait Diola et l'autre un wolof.. sans doute daniou changer senn tourr.. diaye ko Libanais yi wala un enfant de Ministre ou riche.. Doynawar.. Mais des gars intelligents meunonn Diang... tres braves, ils habitaient tous les deux a Pikine, mais Ils etaient des genies dans toutes les matieres.. Moussou niou amm Bacc.. je voyais des amies Libanaises.. niom nieup BAC en poche et tant d'autres.. ces machinages n'existent plus maintenant a cause de la technologie et des RS.. je presume.
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    Cheutt il y a 1 jour
    Tout cela est dû à cette rivalité atroce que se font les familles. Elles se regardent et s'observent au point que chacun parent impose à son enfant un rythme qui n'est pas le sien. C'est comme si on oublie que Dieu a dessiné à chacun son parcours , son itinéraire, bref son weurseuk. Je me rappelle quand on faisait le bac , il y a un camarade très brillant , à la surprise générale, est passé au second tour. Il était très abattu et pourtant il ne s'est pas suicidé. Il a réussi son bac au second tour . Il a plusieurs diplômes plus tard . C'est ça la vie . Dieu a prédestiné à chacun son itinéraire. Dieu peut vous dire que vous serez un excellent magistrat mais vous allez faire trois fois le concours avant de le réussir, vous ferez deux fois bac, vous ferez deux ou trois le Bfem, l'essentiel est que vous serez un magistrat. Dieu peut vous que vous serez un Président de la république du Sénégal en faisant 10 jours de campagne sans avoir un parti politique sans participer aux grands combats de libertés démocratiques. Comme aussi Dieu peut vous dire pour être Président, il faut 30 ans de combat et participer à six élections.
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    Raison il y a 23 heures
    Si c'était éleve savait qu'il pouvait l'année prochaine revenir et réussir avec brio son bac. Si cet élève avait la garantie au retour de la maison qu'il aurait le soutien moral des parents, dès voisins, dès amis Si cet élève savait que trébucher n'est pas en soi un problème mais qu'il pourra se relever et plus tard avoir ses diplômes Mais malheureusement, il s'est suicidé parce qu'il n'a pas toutes ses garanties de soutien moral, il a refusé de faire face à cette pression sociale terrible. La seule solution inacceptable est le suicidé .
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    Falla il y a 1 jour
    Intéressant comme contribution .On fait partie de cette génération de baccalauréat 1er et 2e partie.Nous fûmes la 1ere génération vers 1980. On a passé la 1erz partie de baccalauréat en Juin.Au vu des résultats j'avais échoué. Je dis immédiatement à un ami qu'il y'aura une seconde session, car,moi,je dois passer pour tous les efforts fournis durant l'année scolaire. Effectivement, on organisera une autre en Octobre et je passais.Cet ami me le rappelle toujours. Je devais énchainer extrêmement fatigué d'avoir bûché une année entière sans repos.J'echouais au bac dans ces conditions. Je l'ai eu l'année suivante pour ensuite înègres la fac des sciences. Ce que je retiens globalement c'est que notre pays a raté le coche depuis cette période. Comme vous dites,d'excellents élèves, des milliers d'étudiants surtout de filières scientifiques qui ́’ ne demandaient qu'à être utilisés ailleurs, furent jetés à la rue,alors que c'est le potentiel pour développer le Sénégal car exactement a cette période, la Corée et certains pays asiatiques aujourd'hui riches se mesuraient à nous....économiquement parlant.
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    Meuw il y a 1 jour
    Je pense que le problème est d'abord un problème d'éducation à la maison. Il faut faire comprendre à son enfant que c'est lui, en tant que personne, qui compte avant tout. Avec ou sans BAC, avec ou sans réussite à une épreuve de la vie, il gardera toujours une place de choix dans sa famille. Il abordera ainsi les examens avec beaucoup moins de pression. J'ai essayé d'appliquer ce principe avec mes deux enfants. Ma fille est très brillante et aime la compétition. Je lui ai toujours dit que finir première ou dernière m'importe peu. Ce qui compte à mes yeux, c'est l'effort qu'elle fournit pour atteindre ses objectifs. Mon fils, lui, me ramène parfois des 10/20. Je le taquine gentiment, sans méchanceté, puis je lui rappelle que l'essentiel est de construire son propre chemin. Un jour, sa mère lui a dit qu'une de ses cousines était meilleure que lui à l'école. Je m'y suis opposé fermement. Je lui ai expliqué qu'il ne devait jamais se définir par comparaison avec les autres, car chacun a son rythme, ses qualités et sa propre voie. Si davantage de parents transmettaient cette éducation à leurs enfants, ils seraient moins obsédés par le regard des autres, plus sereins face à l'échec et, au final, plus raisonnables.
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    cancre il y a 1 jour
    Diangual gua ni ma bagn
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    . il y a 1 jour
    De la facon dont nous sommes conditionnés dependra nos souffrances et la facon de les gerer. Des peuples s'en foutent de milliers de victimes de bombardement ou de seismes, mais pleurent pour un match perdu. A chacun, ce qu'il met avant. Pour ce jeune son Bac passait avant sa vie... Le repechage au bac aurait pu le sauver... Repose en paix
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    Falla il y a 1 jour
    Intéressant comme contribution .On fait partie de cette génération de baccalauréat 1er et 2e partie.Nous fûmes la 1ere génération vers 1980. On a passé la 1erz partie de baccalauréat en Juin.Au vu des résultats j'avais échoué. Je dis immédiatement à un ami qu'il y'aura une seconde session, car,moi,je dois passer pour tous les efforts fournis durant l'année scolaire. Effectivement, on organisera une autre en Octobre et je passais.Cet ami me le rappelle toujours. Je devais énchainer extrêmement fatigué d'avoir bûché une année entière sans repos.J'echouais au bac dans ces conditions. Je l'ai eu l'année suivante pour ensuite înègres la fac des sciences. Ce que je retiens globalement c'est que notre pays a raté le coche depuis cette période. Comme vous dites,d'excellents élèves, des milliers d'étudiants surtout de filières scientifiques qui ́’ ne demandaient qu'à être utilisés ailleurs, furent jetés à la rue,alors que c'est le potentiel pour développer le Sénégal car exactement a cette période, la Corée et certains pays asiatiques aujourd'hui riches se mesuraient à nous....économiquement parlant.

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