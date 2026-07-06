Baccalauréat : Un candidat se donne la mort après son ajournement
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Ce lundi 6 juillet, un tragique incident s'est produit à Ourossogui, où un jeune candidat ajourné au baccalauréat a mis fin à ses jours en se jetant dans un puits. Cet événement tragique survient dans une semaine déjà marquée par une série de violences locales.
La victime, Abdoulaye Diallo, était élève en terminale au lycée Yéro Basse de Ourossogui. D'après les témoignages de ses proches, « il aurait été profondément affecté par son échec à l'examen de fin d'études secondaires ». Le drame a eu lieu au cœur du quartier Moderne 2.
Informés par les habitants, les secours et la brigade de gendarmerie d’Ourossogui se sont rapidement rendus sur place. Le corps a été récupéré puis transporté au centre hospitalier régional de Ourossogui. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances entourant ce décès.
Cet événement remet en lumière la nécessité d’un soutien accru pour les jeunes durant la période des résultats scolaires. Des psychologues et des associations soulignent l'importance du dialogue et de l'écoute au sein des familles.
⚡ Résumé expressgénéré par IA, vérifié par la rédaction
- Un candidat ajourné au baccalauréat, Abdoulaye Diallo, s'est suicidé en se jetant dans un puits à Ourossogui le 6 juillet.
- Le drame s'est produit au quartier Moderne 2 ; les secours et la gendarmerie ont récupéré son corps, transporté à l'hôpital régional.
- Une enquête a été ouverte, et l'événement souligne le besoin de soutien psychologique pour les jeunes lors des résultats scolaires.
Auteur: Mactar Ndiaye Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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