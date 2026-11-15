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"Barça ou Barsakh" : 154 Sénégalais parmi les 215 migrants interceptés en Gambie

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

2849 Lectures 6 Commentaires | English
"Barça ou Barsakh" : 154 Sénégalais parmi les 215 migrants interceptés en Gambie

"Barça ou Barsakh" : 154 Sénégalais parmi les 215 migrants interceptés en Gambie

Les opérations de lutte contre l'émigration irrégulière se poursuivent en Gambie. Le samedi 14 novembre 2026, le Département de l'immigration gambien (GID), avec l'appui de la police nationale espagnole et d'autres forces de sécurité, a procédé à plusieurs opérations distinctes sur la côte ouest du pays. Le bilan officiel fait état de 215 migrants interceptés.

Les interventions ont été menées à Banjul, Brufut, Ghana Town, Tujereng, Gunjur et Sareh Pateh par des agents de l'unité de patrouille frontalière et de l'unité de gestion de l'immigration, basés à Tanji.

Selon le GID, le groupe intercepté est composé de 154 Sénégalais, 50 Gambiens, 5 Maliens, cinq Guinéens et un ressortissant bissau-guinéen. Parmi eux figurent 188 hommes et 27 femmes, dont 39 mineurs : 28 garçons et 11 filles.

Les opérations ont également permis l'arrestation de deux individus soupçonnés d'être impliqués dans l'organisation de ces tentatives de migration. Ils sont actuellement entendus dans le cadre des enquêtes en cours.

Les migrants interceptés ont été conduits au centre de détention du GID à Tanji, où ils font l'objet de procédures de traitement et d'identification.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le 14 novembre 2026, le Département de l'immigration gambien, appuyé par la police nationale espagnole, a intercepté 215 migrants lors d'opérations sur la côte ouest de la Gambie. - Le groupe comprend 154 Sénégalais, 50 Gambiens, 5 Maliens, 5 Guinéens et un Bissau-Guinéen, dont 188 hommes et 27 femmes, parmi lesquels 39 mineurs. - Deux personnes soupçonnées d'organiser ces tentatives de migration ont été arrêtées et les migrants conduits au centre de détention du GID à Tanji.
Auteur: Ablaye Gadiaga SARR
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Commentaires (6)

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  • avatar
    Témoins il y a 15 heures
    " si nous arrivons au pouvoir, le Sénégal sera comme Dubai et Singapour et les européens prendront des pirogues pour venir chercher du boulot au Sénégal" dixit le khalif general des salons de massage
  • avatar
    Qae il y a 15 heures
    Bayilen boy yi dem bakhna dall
  • avatar
    Hé! il y a 15 heures
    Est-ce EN FIN clair que les politiciens actuellement au pourvoir vous ont menti quand ils vous promettaient la fin de ces embarcations une fois aux aff

    aires ?
  • avatar
    Oustaz Jacuzzi il y a 12 heures
    Noiraud tu as validé guenon

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