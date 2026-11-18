societe

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Barça ou Barsakh : 482 migrants dont 187 Sénégalais interceptés en Gambie

Une vaste opération de lutte contre l’émigration irrégulière a permis l’interception de 482 candidats au départ clandestin, mercredi 18 novembre 2026, en Gambie. L’opération, baptisée « Safe Horizon », a été conduite par le Département gambien de l’immigration (GID), en collaboration avec les autres forces de sécurité.

Les interventions ont été menées au cours de patrouilles nocturnes coordonnées dans les régions de la West Coast et de la North Bank. Les équipes mixtes ont notamment investi les localités de Gunjur, Brufut, Sukuta, Paradise Estate et Essau Village, où plusieurs départs clandestins étaient en préparation.

Parmi les 482 personnes interceptées figurent 272 Gambiens, 187 Sénégalais, 14 Guinéens, 8 Maliens et un ressortissant bissau-guinéen. Le groupe est composé de 412 hommes et de 63 femmes. Il compte également 38 mineurs, dont 29 garçons et 9 filles.

Les personnes interpellées ont été conduites au centre de migration du GID à Tanji, où elles sont soumises aux procédures prévues par les lois nationales et les normes internationales, tandis que les investigations se poursuivent.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’opération « Safe Horizon » menée par le GID en Gambie a intercepté 482 candidats au départ clandestin le 18 novembre 2026. - Les interceptions ont eu lieu lors de patrouilles nocturnes dans les régions de la West Coast et de la North Bank, notamment à Gunjur, Brufut, Sukuta, Paradise Estate et Essau Village. - Parmi les 482 personnes figurent 187 Sénégalais, et le groupe compte 412 hommes, 63 femmes et 38 mineurs.