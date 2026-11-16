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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

il y a 8 heures

"Barça ou Barsakh" : 49 Sénégalais parmi 115 migrants interceptés en Gambie

Le Département de l’immigration gambien (GID) a intercepté 115 candidats à l’émigration irrégulière, le lundi 16 novembre 2026, à l’issue d’opérations menées dans les localités de Farato, Brufut, Tanji et Mandinaba, dans la région de la Côte Ouest.

Parmi les personnes interpellées figurent 51 Gambiens, 49 Sénégalais, huit Maliens, trois Guinéens, trois Bissau-Guinéens et un Nigérian. Le groupe est composé de 102 hommes, trois femmes et 10 mineurs, tous de sexe masculin.

Les 115 personnes interpellées sont prises en charge au centre de migration du GID à Tanji, où elles font l’objet de procédures d’identification et de profilage.