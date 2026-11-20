societe

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

il y a 6 heures

« Barça ou Barsakh » : Près de 500 migrants, dont 210 Sénégalais et 29 mineurs, stoppés en Gambie

​Une vaste opération de sécurité menée jeudi 19 novembre 2026 par le Département gambien de l’immigration (GID) a permis d’intercepter 491 candidats à l’émigration irrégulière dans les régions de North Bank et de West Coast, notamment à Gunjur et Brusubi.

​Selon le bilan communiqué par le GID, les personnes interceptées sont de différentes nationalités. Le groupe est composé de 275 Gambiens, 210 Sénégalais, 5 Guinéens et un ressortissant bissau-guinéen. Parmi eux figurent 21 femmes et 29 mineurs, dont 23 garçons et 6 filles.

​Les migrants ont été conduits au centre de migration du GID à Tanji, où ils sont soumis aux procédures administratives prévues par les protocoles en vigueur.