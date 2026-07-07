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Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

il y a 23 heures

Bargny : La drogue cachée dans une boîte de préservatifs mène à quatre arrestations, dont un Nigérian

Un banal contrôle routier au rond-point du TER de Bargny, sur la route nationale n°1, a permis aux policiers du poste de Bargny de remonter un réseau présumé de trafic de stupéfiants. Quatre personnes ont été interpellées, dont un ressortissant nigérian présenté comme le fournisseur de crack de cocaïne.

Un motocycliste intercepté, du crack découvert dans une boîte de préservatifs

Lors de ce contrôle routier, les policiers ont d'abord interpellé un motocycliste qui circulait sans casque. Une fouille de sécurité effectuée sur lui a permis de découvrir 1 g de crack de cocaïne dissimulé dans une boîte de préservatifs.

Les premières déclarations du mis en cause ont orienté les enquêteurs vers une femme domiciliée à Rufisque et présentée comme l'intermédiaire dans l'approvisionnement de la drogue, ainsi que vers un destinataire présumé à Thiès. La femme et son frère, directement impliqués dans le dossier, ont été interpellés.

La perquisition de leur domicile a permis de découvrir un autre gramme de crack de cocaïne. Selon des sources de Seneweb, le frère aurait tenté de dissimuler la drogue afin de soustraire sa sœur à toute implication dans l'affaire.

Le ressortissant nigérian arrêté aux Parcelles-Assainies

Les renseignements recueillis ont ensuite conduit les éléments de la brigade de recherches du poste de police de Bargny jusqu'aux Parcelles-Assainies où un ressortissant nigérian, présenté comme le fournisseur de crack de cocaïne, a été arrêté. La perquisition de sa chambre a permis la saisie de 1,5 kg de chanvre indien.

Lors de son audition, le Nigérian a reconnu fournir du crack de cocaïne à la femme arrêtée à Rufisque, tout en niant être propriétaire du chanvre indien découvert chez lui.

Quatre interpellés et plusieurs chefs d'accusation

Au total, quatre personnes ont été interpellées dans cette affaire. Les stupéfiants saisis se composent de 2 g de crack de cocaïne et 1,5 kg de chanvre indien. Les suspects sont poursuivis, selon les cas, pour détention et trafic de cocaïne, complicité de trafic de cocaïne ainsi que pour trafic de cocaïne et de chanvre indien. La drogue saisie et la motocyclette utilisée ont été consignés en vue de leur mise sous scellés.

Les investigations se poursuivent afin d'identifier l'ensemble des personnes impliquées dans ce réseau présumé de trafic de drogue. Les quatre suspects doivent faire face, mardi, au procureur Cheikh Diakhoumpa, chef du parquet près le tribunal de grande instance de Rufisque.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un contrôle routier à Bargny a mené à la découverte de 1 g de crack dans une boîte de préservatifs sur un motocycliste. - Quatre personnes ont été arrêtées, dont un Nigérian présenté comme fournisseur de crack, et 1,5 kg de chanvre indien saisi. - Les suspects sont poursuivis pour détention et trafic de cocaïne, complicité et trafic de chanvre indien.