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Auteur: Fatoumata KIDIERA

« Bargny risque d'être rayée de la carte » : le cri d'alarme des femmes de SynDev en marge de la COP31

En marge de la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) tenue à Antalya, en Turquie, l'association Synergie et Développement (SynDev) a organisé une « Contre-COP » les 17 et 18 novembre 2026 à Saint-Louis. Mobilisant les populations affectées par les projets extractifs et énergétiques de Sangomar, Bargny-Sendou et Grand Tortue Ahmeyim (GTA), la structure dénonce l'injustice climatique, le financement dérisoire accordé à l'Afrique et l'exclusion des communautés locales des négociations.

L'association Synergie et Développement (SynDev) a organisé une « Contre-COP » les mardi 17 et mercredi 18 novembre 2026 à Saint-Louis pour contester les discours officiels et les « mirages climatiques ». En mobilisant les communautés affectées par l’exploitation du pétrole de Sangomar, la centrale à charbon de Bargny-Sendou et le gaz de Grand Tortue Ahmeyim (GTA) à Saint-Louis, SynDev entend alerter sur l'urgence d'inclure les populations à la base dans la gouvernance environnementale.

​Alors que les pays signataires ont tenu la COP31 (31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques) du 9 au 20 novembre 2026 à Antalya, en Turquie — une édition singulière dont la présidence et les responsabilités ont été partagées pour la première fois entre la Turquie (pays hôte) et l'Australie, en partenariat direct avec les États insulaires du Pacifique —, les acteurs locaux estiment que leurs réalités restent ignorées.

Fatoumata Samba, vice-présidente de SynDev et présidente des femmes transformatrices du site de Bargny Khelcom, déplore l'absence d'impact concret des décisions prises lors de ces grands-messes entre puissances mondiales et États africains. Selon SynDev, l’Afrique est le continent qui contribue le moins aux émissions mondiales de gaz à effet de serre (moins de 4 %), mais subit paradoxalement de manière disproportionnée les effets du dérèglement climatique : sécheresses, inondations, érosion côtière et phénomènes météorologiques extrêmes.

​Sendou, Sangomar et GTA dans le viseur

​Aby Dia, directrice des partenariats de SynDev, fustige le fait que les dirigeants africains acceptent ou prennent des engagements au nom des communautés sans les consulter au préalable. Alors que l'érosion côtière a déjà englouti une partie de la Langue de Barbarie, elle tire la sonnette d'alarme : « Bargny risque d'être rayée de la carte à cause des intempéries climatiques. »

​La Banque africaine de développement (BAD), qui continue de soutenir la centrale à charbon de Sendou, est également interpellée par ces femmes, qui jugent cette énergie fossile extrêmement polluante et révolue. « La BAD doit retirer sa main de Sendou pour respecter ses engagements sur le climat », exige Aby Dia.

​De son côté, Fama Sarr, transformatrice de produits halieutiques, secrétaire adjointe du Conseil local de la pêche artisanale (CLPA) à Saint-Louis et présidente de l'Union locale des femmes transformatrices, mareyeuses et micro-mareyeuses du GIE Daan Sa Doole, estime que l'on tourne toujours en rond parce que « les recommandations et plaidoyers des communautés devraient être au cœur des débats durant les COP ». Sur place, de nombreuses habitations ont été détruites et des familles de pêcheurs délogées sous l'effet de l'avancée de la mer.

​Pour sa part, Fatoumata Samba propose d'encadrer strictement « les projets qui gâchent le travail des communautés, lesquelles doivent être associées aux discussions et aux prises de décisions pour faire face au changement climatique ».

​À Saint-Louis, l'exploitation du gisement gazier GTA, à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie, est censée engendrer des transformations économiques majeures grâce aux politiques de contenu local. Mais les pêcheurs de la Langue de Barbarie dénoncent régulièrement la réduction de leurs zones de pêche autour de la plateforme offshore et l'asphyxie progressive de leur activité traditionnelle.

​Un financement climatique dérisoire pour l'Afrique

​Lors de cette « Contre-COP » organisée en partenariat avec l'American Jewish World Service (AJWS), SynDev a également pointé l'iniquité dans la répartition des fonds internationaux. S'appuyant sur les données du Centre mondial pour l’adaptation, l'organisation rappelle que l’Afrique ne reçoit qu'environ 3 % à 5 % du financement climatique mondial, bien qu'elle abrite plus de 17 % de la population de la planète.

​Selon la Banque africaine de développement, les pays africains perdent jusqu’à 15 % de leur PIB par habitant en raison des changements climatiques. En d'autres termes, les États du continent consacrent en moyenne 9 % de leur budget national à la gestion des catastrophes climatiques, au détriment de secteurs vitaux pour leur développement.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - SynDev a organisé une « Contre-COP » les 17 et 18 novembre 2026 à Saint-Louis en marge de la COP31 tenue à Antalya, en Turquie. - Aby Dia, directrice des partenariats de SynDev, alerte que « Bargny risque d'être rayée de la carte à cause des intempéries climatiques » et exige que la BAD retire son soutien à la centrale à charbon de Sendou. - Selon SynDev, l'Afrique reçoit environ 3 % à 5 % du financement climatique mondial alors qu'elle abrite plus de 17 % de la population mondiale.