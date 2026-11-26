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Auteur: Mor Mbaye Cissé

il y a 20 minutes

Bignona : Le maire d'Oulampane aspergé d'un liquide inflammable puis brûlé dans son sommeil par son épouse

Un fait gravissime s'est déroulé à Oulampane où le maire de cette commune rurale du département de Bignona a été brûlé par son épouse dans son sommeil, selon des sources de Seneweb.

Alors qu'il dormait à poings fermés, la dame l'a aspergé d'un liquide inflammable avant d'y mettre le feu. L'incendie a fait des dégâts matériels. Grièvement blessé, le maire Sagar Coly a été évacué d'urgence au centre de santé de Bignona.

Son forfait accompli, la mise en cause a pris la fuite en direction de la frontière gambienne. Mais elle a été interceptée, puis conduite à la brigade de gendarmerie de Bounkiling chargée de l'enquête.

Voici les images des dégâts causés par l'incendie volontaire.