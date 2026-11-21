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Auteur: Senewebnews-RP

Boulanger tué à Kaolack : livrée par sa grand-mère, la nièce passe aux aveux

Fin de cavale pour Nd. F. Lô, la jeune fille mise en cause dans le meurtre de son oncle, Abdoulaye Diallo, un boulanger de 48 ans, à Médina Mbaba, à Kaolack. Après avoir pris la fuite, elle a finalement été interpellée par les éléments du commissariat central de police de Kaolack.

Selon L’Observateur, l’arrestation a eu lieu ce vendredi 20 novembre, au quartier Thioffack, où la mise en cause, âgée de 18 ans, s’était réfugiée. Fait marquant de cette interpellation, relève la même source : c’est sa propre grand-mère qui aurait « brisé l’omerta » en dénonçant sa petite-fille aux forces de l’ordre. Cette arrestation a entraîné la mise en liberté d’office de sa mère, C. Diallo, retenue au commissariat depuis le drame.

Libération rappelle que le drame est survenu la veille, jeudi, à la suite d’une dispute familiale liée à la musique que la jeune femme écoutait pendant qu’elle faisait la cuisine. Réveillé par le bruit à son retour du travail de nuit, son oncle lui aurait demandé d’éteindre la musique avant de lui asséner une violente gifle. Elle aurait alors riposté avec un couteau de cuisine qu’elle tenait entre les mains. Évacué à l’hôpital de Kaolack, le boulanger a finalement succombé à ses blessures.*

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Lors de son interrogatoire, Nd. F. Lô est passée aux aveux. Elle a reconnu les faits, exprimé ses regrets et sollicité la clémence de la justice et de sa famille, souligne Libération.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Nd. F. Lô, 18 ans, a été interpellée le vendredi 20 novembre au quartier Thioffack à Kaolack après avoir pris la fuite. - Sa grand-mère l'a dénoncée aux forces de l'ordre, entraînant la mise en liberté d'office de sa mère, C. Diallo. - Lors de son interrogatoire, elle est passée aux aveux, a reconnu les faits, exprimé ses regrets et sollicité la clémence de la justice et de sa famille.