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Auteur: Khady Ndoye

BOUNDOU 2026 : Plus de 3 500 militaires et paramilitaires mobilisés pour une vaste manœuvre à l’est du Sénégal

Les régions de Tambacounda et de Kédougou seront le théâtre, du 28 novembre au 6 décembre 2026, de la manœuvre nationale « Boundou 2026 ».

D'envergure nationale, cet exercice mobilisera plus de 3 500 personnels issus des armées, de la gendarmerie nationale, de la brigade nationale des sapeurs-pompiers et de plusieurs forces paramilitaires.

Placée sous le thème de l'interopérabilité face aux nouvelles menaces, cette manœuvre vise à évaluer et à renforcer la coordination opérationnelle entre les différentes unités engagées. Sur le terrain, les éléments de la zone militaire n°4 et du commandement des forces spéciales (terre, air et mer) travailleront en synergie avec plusieurs services de l'État.

La police nationale, les douanes, l'Administration pénitentiaire, les agents des eaux et forêts, des parcs nationaux ainsi que ceux de la Direction des aires marines protégées seront également associés à cet exercice interministériel.

Un moment fort de cette manœuvre est attendu le vendredi 4 décembre 2026 au matin, avec la journée VIP prévue à Goudiry.

Au-delà du volet strictement sécuritaire, Boundou 2026 comportera également une dimension sociale. En marge des opérations, le service de santé des armées organisera des consultations médicales gratuites au profit des populations de certaines localités situées dans la zone de manœuvre.

Par ailleurs, un point de presse sera animé par le chef d'État-major de l'armée de terre, le lundi 30 novembre 2026 à 10 h, au camp militaire Mamadou Lamine Dramé de Tambacounda.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La manœuvre nationale « Boundou 2026 » se déroulera du 28 novembre au 6 décembre 2026 dans les régions de Tambacounda et de Kédougou. - Plus de 3 500 personnels des armées, de la gendarmerie nationale, de la brigade nationale des sapeurs-pompiers et de forces paramilitaires seront mobilisés. - Une journée VIP est prévue le vendredi 4 décembre 2026 au matin à Goudiry.