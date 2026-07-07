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Braquages à Ndiassane et Louga : fin de cavale pour le « marabout » et ses 5 complices

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 jour 5440 Lectures 3 Commentaires | English
Braquages à Ndiassane et Louga : fin de cavale pour le « marabout » et ses 5 complices

Braquages à Ndiassane et Louga : fin de cavale pour le « marabout » et ses 5 complices

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L'enquête sur les braquages spectaculaires commis récemment à Ndiassane, Louga et Saint-Louis connaît un nouveau rebondissement. Dans son édition de ce mardi 7 juillet, Libération révèle que le commissariat spécial de Touba a arrêté celui qui est présenté comme le cerveau présumé du gang : S. Diallo, 50 ans, se disant marabout et domicilié à Tivaouane.

Lors de son interpellation, les policiers ont découvert dans le véhicule qu'il conduisait (immatriculé AA 793 PP) un véritable arsenal du parfait cambrioleur : deux cagoules, deux pieds-de-biche, deux cisailles, de deux scies à métaux, sept arrache-clous, un grand marteau, une paire de gants noirs, ainsi qu'une puce téléphonique et des vêtements de rechange. Selon le journal, cette voiture est celle qui a été utilisée lors du cambriolage du dimanche 28 juin à Ndiassane, du braquage d'un point Wave à Louga, mais aussi lors d'une tentative avortée à Tivaouane.

Les investigations ont également établi que Diallo avait tenté de revendre une Ford appartenant à l'Université Gaston Berger (UGB), volée lors d'un précédent cambriolage à Saint-Louis. Transféré sous bonne escorte au commissariat de Louga, le suspect n'est pas tombé seul, complète la même source. Au moins cinq autres membres présumés de la bande ont été interpellés et placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec usage de véhicule. 

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le commissariat spécial de Touba a arrêté S. Diallo, 50 ans, présenté comme le cerveau présumé des braquages à Ndiassane, Louga et Saint-Louis. - Dans son véhicule, les policiers ont saisi un arsenal comprenant cagoules, pieds-de-biche, cisailles, scies à métaux, arrache-clous, marteau et gants. - Cinq autres membres présumés du gang ont été interpellés et placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et vol en réunion.
Auteur: Senewebnews-RP
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (3)

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  • image
    Darkpenguin ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Les assaillants parlaient le peul avec un accent caractéristique des ressortissants de pays limitrophes du Sénégal situés au sud-est — ainsi que l'ont attesté leurs victimes ; ils pouvaient tout dissimuler sauf cela, et c'est précisément ce détail qui permettra, à terme, de neutraliser ces groupes armés jusqu'alors inconnus au Sénégal.
  • image
    big il y a 1 jour
    moi désormais je vote tahirou sarr sinon rien.
  • image
    gass il y a 1 jour
    Et qu'est ce qui te dit qu'il est de nationalité étrangère?

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