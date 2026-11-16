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Auteur: Senewebnews-RP

Cambriolage chez un journaliste : un lutteur condamné

Interpellé par la Brigade de recherches dans le cadre de l'enquête sur le cambriolage du domicile du journaliste A. D., le lutteur professionnel M. K. a été jugé et condamné à deux ans d'emprisonnement. Il devra également verser 1,5 million de francs CFA de dommages et intérêts à la partie civile.

L’Observateur, qui a assisté à l'audience devant le tribunal de Pikine-Guédiawaye, rappelle que les faits remontent à la nuit du 5 au 6 octobre. Le journaliste, qui se trouvait chez lui avec sa famille, a été alerté par son épouse de la disparition de son téléphone portable. Les recherches ont ensuite révélé que cinq téléphones avaient été emportés, dont deux iPhone 16 Pro Max et un Samsung A32. Un portefeuille contenant plus de 300 000 FCFA, des cartes bancaires et des documents personnels avaient également disparu.

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Selon le journal, le cambrioleur n'est pas passé par la porte principale, « restée fermée et intacte ». Il aurait plutôt accédé à la maison en empruntant « le patio donnant sur la terrasse de la maison voisine ».

C'est grâce à la synchronisation du compte Google associé au téléphone Samsung A32 avec celui de l'épouse du journaliste et de leurs enfants que les enquêteurs ont pu remonter jusqu'au suspect. Après l'introduction d'une nouvelle carte SIM dans l'appareil, des photos et des vidéos sont apparues dans la galerie Google de la victime. « Parmi les contenus figuraient des images d'un lutteur en pleine séance d'entraînement ainsi que des scènes de l'arène », rapporte L’Observateur.

Pour identifier l'homme apparaissant sur les images, A. D. « a sollicité un habitant du quartier ». Ce dernier a immédiatement reconnu M. K. D'autres riverains, auxquels les images ont ensuite été présentées, ont également confirmé son identité et évoqué sa présence sur les lieux le jour des faits.

À la barre, M. K. a contesté les faits. Il a affirmé ne pas connaître le journaliste et soutenu qu'il était absent du quartier la nuit du cambriolage. Pour expliquer la possession du Samsung A32, il a déclaré l'avoir acheté à 25 000 FCFA auprès d'un vendeur au marché noir de Thiaroye-Gare. Ses explications n'ont pas convaincu le tribunal. Le procureur avait requis deux ans d'emprisonnement, dont six mois ferme, conclut L’Obs.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le lutteur M. K. a été condamné à deux ans d'emprisonnement et à verser 1,5 million de FCFA de dommages et intérêts pour le cambriolage du domicile du journaliste A. D. - Les faits remontent à la nuit du 5 au 6 octobre : cinq téléphones, un portefeuille contenant plus de 300 000 FCFA, des cartes bancaires et des documents personnels avaient disparu. - Les enquêteurs ont identifié le suspect grâce à la synchronisation du compte Google du Samsung A32 dérobé, dont les images ont été reconnues par des habitants du quartier.