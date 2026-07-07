societe

Auteur: Youssouf SANE

il y a 20 heures

Camp pénal : Un détenu décroche son Bac avec la mention "Assez - bien"

Une bien belle histoire. La Direction générale de l’Administration pénitentiaire (Dgap) vient d’annoncer la réussite au Baccalauréat d’un détenu du Camp pénal de Liberté 6. Il a obtenu son parchemin avec la mention "Assez-Bien".

«Cette réussite illustre l’importance de l’accès à l’éducation en milieu carcéral ainsi que les efforts, la persévérance et la détermination des personnes détenues qui s’engagent dans un parcours de formation», indique la Dgap.

Pour elle, cette réussite témoigne également de son engagement constant pour la promotion de l’instruction, la formation et la préparation à la réinsertion sociale des détenus, conformément à leur mission de service public. Elle est soutenue en cela par ses partenaires.

Elle a chaleureusement félicité le lauréat tout en exprimant sa reconnaissance aux enseignants et à tous les acteurs qui ont contribué à cet accompagnement. «À travers cette réussite, c’est le pouvoir de l’éducation, de la persévérance et de l’espérance qui est une nouvelle fois mis en lumière», indique-t-elle.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un détenu du Camp pénal de Liberté 6 a obtenu son Bac avec la mention "Assez-Bien". - La Direction générale de l’Administration pénitentiaire (Dgap) a annoncé cette réussite. - La Dgap souligne que cela illustre l’importance de l’éducation en milieu carcéral et son engagement pour la réinsertion sociale.