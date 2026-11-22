Cantines scolaires : Les conditions d’hygiène et de conservation des aliments passées au crible à Vélingara
La sécurité alimentaire dans les cantines scolaires est au cœur des préoccupations de la sous-brigade d’hygiène départementale de Vélingara. Dans le cadre de ses missions de prévention sanitaire, elle a effectué, le vendredi 20 novembre 2026, une visite de contrôle à l’école élémentaire de Saré Thialy.
Cette opération avait pour but de vérifier les conditions dans lesquelles les repas destinés aux élèves sont préparés, manipulés et conservés. Les agents d’hygiène se sont notamment intéressés au respect des règles sanitaires dans les espaces de restauration scolaire.
Cette démarche vise à prévenir les risques de contamination et d’intoxication alimentaire, qui peuvent constituer une menace pour la santé des enfants. Selon l'adjudant Pathé Baldé, la qualité des aliments ne suffit pas à garantir des repas sans danger ; leur conservation et les conditions de leur manipulation représentent également des enjeux essentiels.
À travers cette visite, la sous-brigade d’hygiène entend contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires dans les cantines scolaires et à la protection des élèves contre les maladies liées à une mauvaise hygiène alimentaire.
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