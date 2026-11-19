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Auteur: SenewebNews

il y a 4 heures

Carnet rose : Le député Cheikh Bara Ndiaye baptise son fils du nom d'Ousmane Sonko

Le député Cheikh Bara Ndiaye, membre de PASTEF, a baptisé son fils nouveau-né du nom d'Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale.

La cérémonie de baptême s'est déroulée dans la matinée de ce jeudi 19 novembre 2026 à Liberté 6.