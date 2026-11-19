Carnet rose : Le député Cheikh Bara Ndiaye baptise son fils du nom d'Ousmane Sonko
Le député Cheikh Bara Ndiaye, membre de PASTEF, a baptisé son fils nouveau-né du nom d'Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale.
La cérémonie de baptême s'est déroulée dans la matinée de ce jeudi 19 novembre 2026 à Liberté 6.
Commentaires (36)
Cheikh Bara kenn du yow.
Ousmane est un homme exemplaire et une fierté pour le Sénégal.
Ne fais jamais comme diomaye petit persidan sur simple diokhogne de sonko
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