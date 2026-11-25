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Auteur: Awa Diop

Carton plein pour le Groupe EDK : 30 milliards de FCFA levés sur le marché de l'UEMOA cinq jours avant l'échéance !

Lancé le 10 novembre 2026 sur le marché financier régional, l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne « GROUPE EDK 7,50% 2026-2033 » d'un montant de 30 milliards de FCFA a été intégralement souscrit cinq jours avant son échéance initiale du 30 novembre. Ce mercredi 25 novembre 2026, le Groupe EDK SA a officialisé la clôture anticipée d'une opération destinée à accompagner son changement d'échelle, avec l'ouverture prévue de quarante-cinq nouveaux points de vente, une usine agro-industrielle et la modernisation de ses solutions de paiement, avant une prochaine demande de cotation à la BRVM.

Opération bouclée avant terme pour le conglomérat sénégalais. Dans un communiqué de presse publié ce mercredi 25 novembre 2026, le Groupe EDK SA annonce la clôture anticipée de son emprunt obligataire par appel public à l'épargne « GROUPE EDK 7,50% 2026-2033 », ouvert le 10 novembre et initialement prévu jusqu'au 30 novembre 2026. Visée par l'Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA (AMF-UMOA) sous le numéro EOP/26-05, l'émission portant sur trois millions d'obligations d'une valeur nominale de 10 000 FCFA chacune a réuni l'intégralité des 30 milliards de FCFA recherchés auprès d'investisseurs institutionnels et de particuliers de l'UEMOA.

​Structurée et placée par Matha Securities en qualité d'arrangeur et chef de file, avec CGF Bourse comme co-chef de file et MNS Capital comme conseiller financier, l'opération affiche un taux d'intérêt nominal annuel fixe de 7,50 % sur une maturité de sept ans (2026-2033), assortie d'un remboursement semestriel et d'un différé de deux ans sur le capital. Le remboursement du principal et des intérêts bénéficie d'une garantie autonome à première demande couvrant 100 % des engagements, répartie entre le Fonds de Solidarité Africain (FSA) à hauteur de 66,67 % et le Fonds Africain de Garantie et de Coopération Économique (FAGACE) à hauteur de 33,33 %, avec également le soutien de l'État du Sénégal et l'accompagnement de la Société financière internationale (IFC). Selon le calendrier établi, la répartition définitive des souscriptions sera communiquée à l'issue du dépouillement, le règlement-livraison des titres interviendra le 1ᵉʳ décembre 2026 — marquant la date de jouissance des obligations — et une demande de cotation sera ensuite introduite auprès de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) pour permettre leur négociation sur le marché secondaire.

​Quarante-cinq nouveaux points de vente et une usine agro-industrielle au programme

​Créé en 2009 à partir de la distribution pétrolière avant de s'étendre à la grande distribution, à la restauration rapide, aux paiements et à l'agro-industrie, le groupe revendique en 2025 un chiffre d'affaires consolidé de plus de 84 milliards de FCFA, un réseau de 111 points de vente répartis dans trois pays à travers sept activités, plus de 1 500 emplois directs et indirects et plus de 500 000 utilisateurs KPay. Cette levée de fonds s'inscrit dans une dynamique de changement d'échelle déjà marquée en août 2025 par la reprise de huit magasins précédemment exploités par CFAO Consumer, dont cinq Supeco et trois Carrefour Market.

​Conformément à la note d'information, les 30 milliards de FCFA mobilisés financeront cinq moteurs de croissance dans l'économie réelle. Le programme prévoit ainsi l'ouverture de quarante-cinq nouveaux points de vente — quinze stations-service EDK Oil, quinze magasins Carrefour EDK portés par Low Price SA et quinze restaurants Djolof Chicken —, la construction d'une nouvelle usine Tefess Industrie dédiée à la production d'aliments pour bétail et volaille, ainsi que la mise à niveau monétique de QuickPay à travers de nouveaux équipements, l'extension du parc TPE, le développement du paiement sans contact et les certifications PCI DSS et ISO 27001.

​Demba Ka salue la confiance des investisseurs de l'UEMOA

​Réagissant à ce succès financier, le président directeur général du Groupe EDK, Demba Ka, a déclaré : « Je remercie les investisseurs institutionnels et les particuliers de l’UEMOA qui ont choisi de nous accompagner pour les sept prochaines années. Pour un groupe privé sénégalais comme le nôtre, cette confiance compte. Elle nous engage à utiliser ces 30 milliards de FCFA avec rigueur, à mener à bien les projets annoncés et à rendre compte de leur réalisation. Je remercie également nos garants et tous les partenaires qui ont rendu cette opération possible. Ensemble, nous continuons de bâtir l’Afrique de demain »

​Lors du lancement de l'émission, le dirigeant avait déjà souligné la portée stratégique de ce recours au marché régional : « En faisant appel au marché financier régional, nous souhaitons associer les investisseurs de l’UEMOA à cette nouvelle étape de notre développement. Notre ambition est de poursuivre l’expansion du Groupe, de développer de nouveaux actifs et de renforcer progressivement nos capacités opérationnelles ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'emprunt obligataire « GROUPE EDK 7,50% 2026-2033 » de 30 milliards de FCFA a été intégralement souscrit et clôturé par anticipation le 25 novembre 2026, cinq jours avant l'échéance du 30 novembre. - L'émission porte sur trois millions d'obligations de 10 000 FCFA chacune, avec un taux nominal annuel fixe de 7,50 % sur sept ans et une garantie autonome couvrant 100 % des engagements (FSA 66,67 %, FAGACE 33,33 %). - Les fonds financeront l'ouverture de quarante-cinq nouveaux points de vente, la construction d'une usine Tefess Industrie et la mise à niveau monétique de QuickPay, avant une demande de cotation à la BRVM.