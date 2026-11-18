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Auteur: Seneweb-Com

CBAO inaugure le Centre Daaray Jàmbaar Yi, dédié à l’accompagnement des entrepreneurs au Sénégal

Ouvert gratuitement aux clients comme aux non-clients de CBAO, le Centre Daaray Jàmbaar Yi accompagne les porteurs de projets, artisans, commerçants et très petites entreprises dans le développement de leurs compétences et de leurs activités.

CBAO Groupe Attijariwafa bank a procédé à l’inauguration officielle du Centre Daaray Jàmbaar Yi, première Maison de l’Entrepreneur du Groupe au Sénégal, située au 40, rue Vincens à Dakar.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Monsieur Mohamed El Kettani, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, de Monsieur Bassirou Sarr, Ministre auprès du Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, chargé du Budget et de Monsieur Rachid El Bouzidi, Directeur Général de CBAO, aux côtés de partenaires et d’entrepreneurs.

Un espace de proximité au service de ceux qui entreprennent

Inspiré du dispositif Dar Al Moukawil développé au Maroc, le Centre Daaray Jàmbaar Yi propose une approche de l’accompagnement entrepreneurial qui associe formation, conseil, coaching personnalisé et mise en relation professionnelle.

Entièrement gratuit, il s’adresse aux porteurs de projets, artisans, commerçants et dirigeants de très petites entreprises, qu’ils soient clients ou non de CBAO.

Les formations portent notamment sur l’élaboration de business plans, la gestion financière, le marketing digital, le commerce électronique et la formalisation des activités. L’objectif est d’apporter aux entrepreneurs des solutions pratiques pour mieux structurer leurs projets, développer leurs compétences et saisir de nouvelles opportunités commerciales.

Des premiers résultats qui témoignent d’une dynamique concrète

Déjà opérationnel avant son inauguration officielle, le Centre Daaray Jàmbaar Yi a enregistré 7 137 participations aux formations et journées thématiques, à travers 290 séances et rencontres organisées.

Les femmes représentent 78 % des participations recensées, illustrant leur forte mobilisation autour des programmes proposés. Par ailleurs, 200 très petites entreprises ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé, à travers 333 séances de coaching.

L’action du centre s’étend également au-delà de Dakar, avec des formations déployées dans huit régions du Sénégal, en collaboration avec différents partenaires.

Cette inauguration a permis de présenter les services du centre, de découvrir ses installations et de donner la parole aux entrepreneurs accompagnés.

« Avec le Centre Daaray Jàmbaar Yi, nous avons voulu créer un lieu utile, ouvert à tous, où chacun peut trouver des ressources pour mieux structurer son projet et avancer dans son parcours », souligne Monsieur Rachid El Bouzidi, Directeur Général de CBAO.

À travers cette initiative, CBAO réaffirme son engagement en faveur d’un entrepreneuriat plus accessible et mieux structuré, en contribuant au renforcement des compétences et au développement durable des petites entreprises sénégalaises.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - CBAO a inauguré le Centre Daaray Jàmbaar Yi, première Maison de l'Entrepreneur du Groupe au Sénégal, située au 40, rue Vincens à Dakar. - Le centre est entièrement gratuit et ouvert aux clients comme aux non-clients de CBAO, proposant formation, conseil, coaching personnalisé et mise en relation professionnelle. - Déjà opérationnel, il a enregistré 7 137 participations aux formations à travers 290 séances, avec 78 % de femmes, et 200 très petites entreprises ont bénéficié d'un accompagnement personnalisé via 333 séances de coaching.