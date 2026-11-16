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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

« C’était une erreur...» : un maçon reconnaît le vol de trois téléphones et écope de quatre mois ferme

Le maçon C. Diallo, âgé de 40 ans, a comparu devant le tribunal d’instance de Thiès pour vol. Il était poursuivi pour avoir dérobé trois téléphones portables appartenant à M. Seck, M. Ndiaye et C. Ngom.

À la barre, en l’absence des trois parties civiles, le prévenu a entièrement reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a affirmé avoir effectivement volé les trois appareils, tout en soutenant qu’il s’agissait de la première fois qu’il commettait de tels actes. Regrettant son comportement, C. Diallo a qualifié les faits d’erreur et assuré au tribunal que cela ne se produira plus.

Estimant les faits constants, le procureur de la République a requis deux ans d’emprisonnement, dont trois mois ferme.

Au terme des débats, le tribunal a déclaré C. Diallo coupable de vol. Il l’a condamné à deux ans d’emprisonnement, dont quatre mois ferme, ainsi qu’à une amende de 20 000 FCFA.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - C. Diallo, maçon de 40 ans, a comparu devant le tribunal d'instance de Thiès pour le vol de trois téléphones portables. - Il a reconnu les faits, affirmé que c'était sa première fois et qualifié son acte d'erreur. - Le tribunal l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont quatre mois ferme et à une amende de 20 000 FCFA.