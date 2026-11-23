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Auteur: Yande DIOP

Chalutiers, solaire, eaux rejetées en mer : les pistes d'Abdoul Aziz Guèye pour stopper l'exil en pirogue

Invité du Jury du dimanche (JDD) sur iRadio, l’ingénieur polytechnicien Abdoul Aziz Guèye a dénoncé le déséquilibre flagrant entre les moyens colossaux déployés pour traquer les pirogues de migrants et la faiblesse de la lutte contre la pêche illégale. Alors que près de 600 000 Sénégalais vivent directement du secteur halieutique, il appelle Dakar et Bruxelles à privilégier la préservation des ressources et les investissements productifs.

L’invité du JDD dénonce un déséquilibre entre les moyens mobilisés pour surveiller les départs de pirogues et les efforts consacrés à la lutte contre la pêche illégale. Il plaide pour une meilleure valorisation des ressources halieutiques, la récupération des eaux rejetées en mer et le développement de solutions énergétiques adaptées aux activités productives.

​Au Sénégal, la migration irrégulière par voie maritime reste étroitement liée aux difficultés économiques rencontrées dans plusieurs communautés de pêcheurs. Pour de nombreux jeunes vivant sur le littoral, la mer représente à la fois un espace de travail et, parfois, une voie d’exil. Les départs en pirogue traduisent ainsi une crise qui dépasse largement la seule question du contrôle des frontières. C’est précisément cette contradiction qu’a voulu mettre en lumière Abdoul Aziz Guèye lors de son passage au Jury du dimanche (JDD) sur iRadio. L’ingénieur polytechnicien a attiré l’attention sur les moyens déployés pour surveiller les embarcations susceptibles de transporter des candidats à l’émigration, tout en interrogeant les efforts consacrés à la protection des ressources halieutiques. Dans son analyse, il existe un déséquilibre entre la surveillance des pirogues et le contrôle des activités de pêche, notamment celles des chalutiers et de la pêche illégale. Une situation qu’il considère comme une contradiction dans la gestion des ressources maritimes. Car, pendant que les départs clandestins font l’objet d’une surveillance accrue, les difficultés du secteur de la pêche continuent de peser sur les revenus de milliers de familles. Abdoul Aziz Guèye a rappelé que près de 600 000 personnes vivent directement de la pêche, selon le chiffre avancé au cours de l’émission. Pour lui, protéger les populations contre les risques de la migration irrégulière suppose aussi de préserver les ressources qui leur permettent de vivre. La question ne peut donc pas être abordée uniquement sous l’angle de la sécurité maritime.

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​ Des ressources naturelles à transformer en emplois

​L’invité du JDD plaide ainsi pour une approche davantage tournée vers les investissements productifs. Il estime que le Sénégal doit mieux exploiter ses ressources et créer les conditions permettant aux populations de tirer profit de leur environnement économique. Parmi les pistes évoquées figurent la protection des ressources halieutiques, mais aussi une meilleure utilisation de l’eau. Abdoul Aziz Guèye a notamment abordé la possibilité de récupérer et de valoriser les eaux rejetées en mer afin de soutenir les activités agricoles et l’irrigation. Il a également insisté sur le potentiel des énergies renouvelables, notamment le solaire, pour accompagner le développement d’exploitations agricoles et de fermes familiales. L’objectif serait de réduire certaines contraintes liées à l’accès à l’énergie et de rendre les activités productives plus accessibles aux populations. Dans cette logique, il invite à réfléchir à une meilleure orientation des ressources publiques, notamment des subventions énergétiques, afin qu’une partie puisse soutenir les investissements créateurs de richesses et d’emplois. Le message de l’ingénieur est clair : la lutte contre la migration irrégulière ne peut réussir durablement si les secteurs qui font vivre les populations restent fragilisés. La surveillance des pirogues peut contribuer à prévenir les départs dangereux, mais elle ne remplacera pas une politique de protection des ressources et de création d’activités économiques. En interpellant à la fois les autorités sénégalaises et les partenaires européens sur cette question, Abdoul Aziz Guèye remet au centre du débat la nécessité de traiter les causes économiques de l’exil. Pour lui, la mer ne doit pas seulement être considérée comme une frontière à surveiller, mais aussi comme une richesse à préserver et à valoriser.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Abdoul Aziz Guèye dénonce un déséquilibre entre les moyens déployés pour surveiller les pirogues de migrants et la faiblesse de la lutte contre la pêche illégale. - Il rappelle que près de 600 000 Sénégalais vivent directement du secteur halieutique. - Il plaide pour la protection des ressources halieutiques, la récupération des eaux rejetées en mer et le développement du solaire pour les activités productives.