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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Chavirement d'une pirogue à Yen Todd : quatre corps sans vie de présumés migrants découverts à Sendou et à Yenne

Au total, quatre corps sans vie de présumés migrants ont été découverts à Sendou et à Yenne, à la suite du chavirement d'une pirogue survenu dans la nuit du 17 au 18 novembre 2026.

Ce mercredi 18 novembre 2026, aux environs de 10 heures, le poste de police de Bargny a été informé de la découverte du corps sans vie d'un individu sur la plage de Sendou. Le transport sur les lieux a permis de constater qu'il s'agissait d'une femme, âgée d'environ 35 ans, qui n'avait pas encore été identifiée.

Un chavirement de pirogue évoqué

D'après les informations reçues par les policiers, une pirogue transportant des candidats à l'émigration irrégulière aurait chaviré en pleine mer, au niveau de « Yen Todd », dans la nuit du 17 au 18 novembre 2026. Un seul candidat aurait réchappé du naufrage. Le lieu du chavirement relève de la compétence de la Brigade de gendarmerie de Yenne.

Deux autres corps apparus sur la berge

Pendant que les policiers attendaient l'arrivée des sapeurs-pompiers pour récupérer la dépouille, deux autres corps sans vie sont apparus sur la berge. Il s'agit d'une autre femme et d'un homme, âgés respectivement d'environ 45 ans et 50 ans. Aucune des trois victimes ne détenait de document permettant de l'identifier.

Les sapeurs-pompiers ont transporté les trois corps à la morgue de l'hôpital, sur réquisition, aux fins d'autopsie. Le procureur Cheikh Diakhoumpa, chef du parquet de Rufisque, a été avisé et une enquête a été ouverte.

Un quatrième corps retrouvé à Yenne

De son côté, la brigade territoriale de Yenne a découvert le corps sans vie d'un présumé candidat à l'émigration irrégulière, à la suite du même chavirement au niveau de « Yen Todd ». Plusieurs migrants seraient portés disparus. Certains membres de l'équipage auraient réussi à prendre la fuite. Les gendarmes n'ont identifié qu'un seul rescapé.

L'enquête suit son cours et les recherches se poursuivent.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Quatre corps sans vie de présumés migrants ont été découverts à Sendou et à Yenne après le chavirement d'une pirogue dans la nuit du 17 au 18 novembre 2026. - À Sendou, trois corps (deux femmes d'environ 35 et 45 ans et un homme d'environ 50 ans) ont été retrouvés et transportés à la morgue pour autopsie, sur réquisition, après avis du procureur Cheikh Diakhoumpa. - À Yenne, la brigade territoriale a découvert un quatrième corps ; un seul rescapé a été identifié et plusieurs migrants seraient portés disparus.