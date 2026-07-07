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Chômage en hausse : Le signal d'alarme malgré un marché du travail dynamique

Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

il y a 1 jour 1739 Lectures 0 Commentaires | English
Chômage en hausse : Le signal d'alarme malgré un marché du travail dynamique

Chômage en hausse : Le signal d'alarme malgré un marché du travail dynamique

Le marché de l’emploi sénégalais affiche des signaux contradictoires au premier trimestre 2026. Selon l’enquête nationale sur l’emploi (ENES) publiée par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) citée par la RTS, le chômage progresse malgré une participation accrue des Sénégalais à la vie active.

Le taux de chômage au sens élargi atteint 22,9 %, contre 21,7 % un an plus tôt. La hausse touche particulièrement les jeunes (28,4 %), les femmes et les habitants des zones rurales, où près d’un actif sur trois est sans emploi. 

En comparaison, le chômage urbain s’établit à 17,4 %. Paradoxalement, le taux d’activité progresse légèrement, à 56,5 %. Les adultes restent plus présents sur le marché du travail (69,4 %) que les jeunes (48,6 %), et les hommes davantage que les femmes.

L’emploi global stagne, avec un taux de 40,2 %, mais le salariat continue de gagner du terrain : il représente désormais 43,5 % des emplois, contre 41,6 % en 2025. Le travail indépendant demeure toutefois dominant, concernant plus de la moitié des actifs (54,4 %), surtout les femmes.Le phénomène des jeunes « NEET » (ni en emploi, ni en éducation, ni en formation) reste préoccupant : 34,1 % des 15‑24 ans sont concernés, une proportion qui grimpe à 47,4 % en milieu rural et 41,8 % chez les jeunes femmes.

Cette photographie du marché du travail souligne un paradoxe : davantage de Sénégalais entrent dans la vie active, mais l’accès à un emploi durable et de qualité reste le principal défi.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le taux de chômage au sens élargi atteint 22,9 % au premier trimestre 2026, contre 21,7 % un an plus tôt. - Le chômage touche particulièrement les jeunes (28,4 %), les femmes et les zones rurales (près d’un actif sur trois sans emploi). - 34,1 % des jeunes de 15 à 24 ans sont « NEET » (ni en emploi, ni en éducation, ni en formation), avec des pics à 47,4 % en milieu rural.
Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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