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Cocaïne, crack, chanvre indien et haschich saisis : un dealer réputé de Keur Massar arrêté par la BR

Auteur: Mor Mbaye CISSE

il y a 2 jours 3580 Lectures 1 Commentaires | English
Cocaïne, crack, chanvre indien et haschich saisis : un dealer réputé de Keur Massar arrêté par la BR

Cocaïne, crack, chanvre indien et haschich saisis : un dealer réputé de Keur Massar arrêté par la BR

La Brigade de Recherches de Keur Massar a frappé un grand coup dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. E.M.S.Diallo, alias « Sam's », commerçant réputé être une figure du milieu interlope, a été interpellé le vendredi 03 juillet 2026 pour offre et cession de cocaïne, de crack et de haschich selon des sources de Seneweb.

Tout part d'un renseignement faisant état d'un vaste réseau de trafic de chanvre indien opérant dans le secteur de Keur Massar. Les enquêteurs identifient rapidement leur cible : un individu présenté comme le chef d'un réseau au niveau du « Réseau bi ». Une filature discrète est mise en place pour confirmer les soupçons.

Vers 16 heures, les gendarmes en civil passent à l'action et investissent le domicile du suspect. Loin de se laisser interpeller sans résistance, celui-ci tente de prendre la fuite. Une course-poursuite s'engage, mais elle tourne court : rattrapé à sa porte, « Sam's » n'a d'autre choix que de céder et de guider les enquêteurs jusqu'à sa chambre, louée dans une maison du quartier Al Azarh.

La perquisition qui suit confirme les craintes des enquêteurs. Une plaquette de haschich de 200 grammes est d'abord découverte, puis un sachet d'un kilogramme de chanvre indien. Les gendarmes mettent également la main sur des boulettes de cocaïne, savamment enveloppées dans du papier aluminium, pour un poids total de 50 grammes, ainsi que sur un sachet de crack. Un bol contenant treize mille francs CFA, présenté comme le fruit des ventes, complète le tableau. Plus révélateur encore : tout un matériel de conditionnement , kit de pesée, ciseaux, papier film et sachets d'emballage , atteste d'une activité de revente organisée.

Le suspect est aussitôt conduit dans les locaux de la brigade de recherches de la compagnie de Keur Massar pour y être entendu. Face aux enquêteurs, il affirme s'être procuré la marchandise le matin même, au lieu-dit « Niaye bi », auprès d'un dénommé O., dont il dit ignorer l'identité complète. Après fouille, il est placé en garde à vue. E.M. S.Diallo sera présenté ce lundi devant le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Un dealer présumé, E.M.S.Diallo alias « Sam's », a été arrêté le 3 juillet 2026 par la Brigade de Recherches de Keur Massar pour trafic de cocaïne, crack, chanvre indien et haschich. - Lors de la perquisition à son domicile, les gendarmes ont saisi 200 g de haschich, 1 kg de chanvre indien, 50 g de cocaïne, du crack, 13 000 francs CFA et du matériel de conditionnement. - Le suspect, qui affirme s'être procuré la drogue le matin même auprès d'un dénommé O., doit être présenté au procureur Saliou Dicko lundi.
Auteur: Mor Mbaye CISSE
Publié le: Dimanche 05 Juillet 2026
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