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Auteur: Seneweb-News

Contenu local : Endeavour Mining réunit les acteurs miniers et financiers à Dakar pour soutenir les fournisseurs ouest-africains

Premier producteur d’or en Afrique de l’Ouest, Endeavour Mining a réuni le mardi 10 novembre 2026 à Dakar plus de 80 acteurs institutionnels, miniers et financiers venus du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso. Organisées dans le cadre de la plateforme de l’Accélérateur du Contenu Local (ACL), ces premières rencontres sous-régionales ont débouché sur la signature d’une charte d’engagement par huit banques partenaires et sur un plaidoyer en faveur de l’harmonisation des réglementations.

La promotion du tissu économique national au sein de la chaîne de valeur extractive franchit une nouvelle étape. Le 10 novembre 2026, Endeavour Mining a procédé à l’ouverture officielle des premières Rencontres de l’Accélérateur du Contenu Local (ACL) à Dakar. Lancée en avril 2025 en partenariat avec la Fédération des Chambres des Mines de la CEDEAO (EFEDCOM), cette initiative a rassemblé plus de 80 participants issus des autorités publiques, des compagnies minières, des entreprises fournisseuses et des institutions financières du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal.

​Les travaux ont permis d’explorer des pistes opérationnelles pour renforcer la compétitivité des prestataires locaux, faciliter leur accès au crédit et harmoniser les cadres réglementaires à l’échelle sous-régionale. « Notre ambition, avec l’ensemble de nos partenaires techniques et financiers, est de trouver des synergies en matière de contenu local. Mais surtout, nous voulons faire naître des initiatives concrètes et réalistes qui rapprochent la demande minière des capacités des entreprises locales », a souligné Hawahou Guillaume, Vice-présidente senior chargée de la chaîne d’approvisionnement d’Endeavour Mining.

​Harmonisation réglementaire et mobilisation bancaire

​Deux panels thématiques ont structuré les échanges. Le premier a permis aux représentants de l’industrie minière d’analyser les défis liés à l’application des politiques de contenu local au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Le second panel, consacré au secteur privé, a mis en lumière la nécessité d’une meilleure harmonisation des réglementations dans l’espace ouest-africain afin de fluidifier les échanges commerciaux et de favoriser l’émergence de champions économiques nationaux et régionaux.

​Sur le volet financier, l’événement a été marqué par la signature d’une charte d’engagement réunissant huit banques partenaires de l’ACL. À travers cet accord, les établissements bancaires s’engagent à concevoir des solutions de financement adaptées aux besoins spécifiques des fournisseurs locaux pour soutenir leur croissance, complétant ainsi les dispositifs de formation et d’accompagnement technique déjà en place.

​Plus de 4 000 milliards de FCFA d’achats locaux entre 2021 et 2025

​Depuis sa mise en service en 2025, l’Accélérateur du Contenu Local a déjà établi une cartographie détaillée des prestataires dans les trois pays concernés et jeté les bases d’un référentiel commun d’évaluation. La plateforme a également accompagné 45 fournisseurs pilotes à travers des sessions de renforcement des capacités portant sur la gestion administrative, la performance financière, les normes d’hygiène, santé et environnement (HSE), ainsi que les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

​Ce programme s’inscrit dans la stratégie de contenu local 2024-2028 d’Endeavour Mining. Entre 2021 et 2025, le groupe minier a effectué plus de 4 000 milliards de FCFA d’achats auprès de fournisseurs nationaux et affiche désormais l’objectif d’accroître de 80 % le nombre d’entreprises locales intégrées dans son portefeuille d’ici à 2030.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Endeavour Mining a réuni le 10 novembre 2026 à Dakar plus de 80 acteurs institutionnels, miniers et financiers du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso dans le cadre de l'Accélérateur du Contenu Local (ACL). - Huit banques partenaires ont signé une charte d'engagement pour concevoir des solutions de financement adaptées aux fournisseurs locaux. - Entre 2021 et 2025, le groupe a effectué plus de 4 000 milliards de FCFA d'achats auprès de fournisseurs nationaux et vise une hausse de 80 % du nombre d'entreprises locales intégrées d'ici à 2030.