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Auteur: Yandé DIOP

Contenu local : Les entreprises sénégalaises appelées à passer du respect des règles à la création de richesse

La British Chamber of Commerce Sénégal veut donner une nouvelle dimension au contenu local. Au-delà du respect des obligations réglementaires, l'enjeu est désormais de permettre aux entreprises nationales de tirer pleinement profit des investissements réalisés dans le pays, notamment dans les secteurs pétrolier, gazier et minier. C'est dans cette perspective qu'une table ronde a réuni, ce jeudi 19 novembre 2026 à Dakar, des représentants de l'État, des entreprises sénégalaises et internationales ainsi que des institutions financières.

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‎Placée sous le thème « De la conformité à la création de valeur locale », cette rencontre, organisée en partenariat avec le Secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local (ST-CNSCL), entend ouvrir une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la politique nationale de contenu local.

L'ambition est de dépasser la seule application des dispositions légales pour faire des investissements internationaux un véritable moteur de développement des entreprises sénégalaises.

Pour Karim Ndiaye, président de la British Chamber of Commerce Sénégal, le défi consiste désormais à transformer les opportunités offertes par les grands projets en retombées économiques concrètes pour le pays. « Le Code ouvre la porte ; le contenu local doit y faire entrer les entreprises sénégalaises », a-t-il déclaré. À ses yeux, le contenu local ne doit pas être perçu comme une simple contrainte administrative imposée aux investisseurs. Il doit plutôt être considéré comme un investissement dans les compétences, l'emploi et la compétitivité du secteur privé national. Les grands contrats conclus au Sénégal doivent ainsi contribuer au développement des fournisseurs locaux, à la création d'emplois qualifiés et au transfert de technologies.

‎Cette volonté de changement est également portée par l'ambassadrice du Royaume-Uni au Sénégal, Karine Robarts. Elle estime que les discussions sur le contenu local doivent sortir du cadre des statistiques et des obligations législatives pour s'orienter davantage vers des relations économiques durables entre les entreprises étrangères et les acteurs nationaux. « On voudrait passer d'une discussion sur le contenu basé sur les chiffres et la législation à une discussion qui se tourne vers un concept de partenariat gagnant-gagnant », a-t-elle expliqué.

Pour la diplomate, cette évolution suppose notamment un meilleur accès au financement, un transfert effectif de compétences et la construction de partenariats solides entre les investisseurs internationaux et les entreprises sénégalaises. Les sociétés étrangères, notamment britanniques, ont également intérêt à accompagner le renforcement des capacités locales dès le démarrage de leurs activités. Des fournisseurs nationaux mieux formés, mieux financés et techniquement compétitifs constituent en effet des partenaires fiables pour les grands projets.

‎Le financement et le transfert de compétences au cœur des défis

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‎Du côté des autorités, le secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local, le docteur Mor Bakhoum, a rappelé que le dispositif concerne particulièrement les industries extractives,

notamment les secteurs minier, pétrolier et gazier. L'objectif est de permettre aux entreprises nationales d'accéder davantage aux marchés générés par ces investissements, tout en renforçant leurs capacités techniques et financières. Il a également insisté sur la nécessité de maintenir un dialogue permanent avec les investisseurs internationaux afin de leur permettre de mieux maîtriser les exigences du cadre sénégalais et d'identifier les possibilités de collaboration avec les opérateurs locaux.

Mais accéder aux marchés ne suffit pas. Les entreprises sénégalaises doivent aussi disposer des ressources humaines, technologiques et financières nécessaires pour exécuter les contrats dans les conditions requises. « Il nous faut développer un écosystème d'entreprises locales qui disposeront de la technologie, des capacités et qui bénéficieront aussi du transfert de compétences, ainsi que d'un accès au financement », a souligné le responsable du ST-CNSCL.

Le financement apparaît ainsi comme l'un des principaux obstacles à lever. Le Comité travaille avec différentes institutions pour faciliter l'accès des entreprises nationales aux ressources nécessaires à l'exécution des marchés, tout en veillant au respect des normes et des exigences techniques.

Au terme de cette table ronde, les différentes contributions devraient être compilées dans une note de synthèse élaborée avec le ST-CNSCL. Le document est appelé à alimenter la réforme en cours du cadre juridique du contenu local et à nourrir les prochaines étapes du dialogue entre les pouvoirs publics, les investisseurs internationaux et le secteur privé national.

L'enjeu est désormais de faire en sorte que les investissements réalisés au Sénégal ne se limitent pas à générer des marchés, mais participent réellement à la construction d'un tissu entrepreneurial national plus solide, compétitif et durable.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La British Chamber of Commerce Sénégal a organisé le 19 novembre 2026 à Dakar une table ronde sur le thème « De la conformité à la création de valeur locale », en partenariat avec le ST-CNSCL. - Karim Ndiaye, président de la Chambre, a déclaré que « le Code ouvre la porte ; le contenu local doit y faire entrer les entreprises sénégalaises ». - Le docteur Mor Bakhoum, secrétaire technique du ST-CNSCL, a souligné la nécessité de développer un écosystème d'entreprises locales disposant de technologie, de capacités, de transfert de compétences et d'accès au financement.