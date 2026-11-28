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Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

Corniche : un policier félicité par un témoin pour son geste exemplaire

Un policier en service sur la Corniche, à Dakar, est au centre d'un témoignage largement relayé sur les réseaux sociaux. Dans une publication sur Facebook, Cherif Diassé, qui affirme avoir assisté à la scène, décrit un geste qu'il qualifie d'« exemplaire ».

Selon Cherif Diassé, un homme âgé vient de chuter avec sa moto sur la Corniche. L'agent de police s'approche immédiatement pour l'aider à se relever. Il s'assure ensuite que le motard n'est pas blessé et que tout va bien. Une fois l'homme pris en charge, le policier régule la circulation, qu'il gère, toujours d'après le témoin, avec beaucoup de professionnalisme.

Cherif Diassé explique avoir voulu partager ce témoignage parce que ce type de comportement mérite, selon lui, d'être salué et encouragé. Il adresse ses félicitations à l'agent pour son sens du devoir, son humanité et son professionnalisme. Il conclut qu'il est important de savoir reconnaître et saluer les bonnes actions.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un policier en service sur la Corniche à Dakar a aidé un homme âgé tombé avec sa moto à se relever. - Le policier s'est assuré que le motard n'était pas blessé, puis a régulé la circulation. - Cherif Diassé, témoin de la scène, a félicité l'agent sur Facebook pour son sens du devoir, son humanité et son professionnalisme.