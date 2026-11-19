societe

Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Coup de poing ou coup de pelle ? Un lycéen condamné après une violente bagarre

Le lycéen P. Diagne a comparu devant le tribunal des flagrants délits pour répondre de faits de coups et blessures volontaires (CBV), ayant occasionné une incapacité temporaire de travail (ITT) de 10 jours à M. Sylla.

​À la barre, le prévenu a reconnu avoir participé à une bagarre avec la victime, tout en contestant les circonstances des faits. « Il s'en est pris à mon père et je me suis battu avec lui. Je lui ai porté un seul coup de poing et non un coup de pelle », a-t-il déclaré.

​Selon sa version, M. Sylla était en train de s'en prendre à son père, âgé de 65 ans. En intervenant, il lui a demandé de quitter les lieux. C'est à ce moment que, selon lui, l'ami de M. Sylla est intervenu pour lui asséner un coup de bâton dans le dos. Il affirme avoir ensuite riposté en portant un coup de poing à la victime. Son père a soutenu qu'aucune arme n'a été utilisée contre la victime. Il a affirmé que c'est cette dernière qui l'a trouvé dans son domicile pour exercer des violences sur lui.

​Toutefois, les éléments de l'enquête font état d'une autre version des faits. Compte tenu de la gravité de la blessure au niveau du nez, P. Diagne aurait utilisé une pelle pour asséner un coup à M. Sylla, lui occasionnant des blessures ayant entraîné une ITT de 10 jours.

​De son côté, la victime M. Sylla a expliqué qu'elle s'était rendue chez son oncle, qui habite dans le même immeuble que la famille du prévenu. Alors qu'il se trouvait devant le domicile avec son ami Daouda, a-t-il déclaré, le père de P. Diagne est venu s'en prendre à eux et a proféré des injures à l'endroit de son compagnon.

​M. Sylla affirme être intervenu pour calmer la situation avant de demander à son ami de quitter les lieux. Mais au moment où il démarrait sa moto pour partir, P. Diagne l'a surpris en lui assénant un violent coup au nez. Le choc l'avait fait perdre connaissance. Il dit n'avoir même pas eu le temps d'identifier l'arme utilisée par P. Diagne. Estimant avoir subi un préjudice, M. Sylla a réclamé 300 000 FCFA à titre de dommages et intérêts.

​Dans ses réquisitions, le procureur de la République a estimé que les faits sont constants et a requis un mois d'emprisonnement ferme contre le prévenu.

​Le tribunal a, en revanche, relaxé P. Diagne du chef de détention illégale d’arme. Il l’a toutefois déclaré coupable de coups et blessures volontaires (CBV) et l’a condamné à un mois d’emprisonnement, dont 15 jours ferme. Le prévenu devra également verser 100 000 FCFA à la partie civile à titre de dommages et intérêts.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le lycéen P. Diagne a comparu devant le tribunal des flagrants délits pour coups et blessures volontaires ayant causé une ITT de 10 jours à M. Sylla. - Le prévenu a reconnu avoir porté un coup de poing à la victime, tandis que l'enquête fait état d'un coup de pelle au nez. - Le tribunal l'a relaxé du chef de détention illégale d'arme, l'a déclaré coupable de CBV et l'a condamné à un mois d'emprisonnement dont 15 jours ferme, plus 100 000 FCFA de dommages et intérêts.