Dahra Djoloff : il achète un taureau au foirail, l'animal le tue le soir même chez lui
Une scène d’horreur a plongé, hier dimanche vers 19 heures, les habitants du quartier Ndiambor dans la douleur et la tristesse.
En effet, un taureau a encorné un vieil homme du nom de Séllé Dia, âgé de 85 ans environ, dans son propre domicile. Le défunt avait acheté le taureau le même jour au foirail de Dahra. Après la prière du crépuscule, le vieil homme a tenté de passer à proximité de l’animal attaché non loin de sa chambre. C’est à ce moment qu’il a reçu un violent coup de corne dans le dos. La victime s’est écroulée sur le sol et a rendu l’âme avant son évacuation au centre de santé de Dahra.
Le corps sans vie du vieil homme a été déposé à la morgue du centre de santé Élisabeth Diouf de Dahra.
Commentaires (2)
Paix à son âme
Paix à son âme.
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