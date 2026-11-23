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Auteur: Lamine NDIAYE

Dahra Djoloff : il achète un taureau au foirail, l'animal le tue le soir même chez lui

Une scène d’horreur a plongé, hier dimanche vers 19 heures, les habitants du quartier Ndiambor dans la douleur et la tristesse.

​En effet, un taureau a encorné un vieil homme du nom de Séllé Dia, âgé de 85 ans environ, dans son propre domicile. Le défunt avait acheté le taureau le même jour au foirail de Dahra. Après la prière du crépuscule, le vieil homme a tenté de passer à proximité de l’animal attaché non loin de sa chambre. C’est à ce moment qu’il a reçu un violent coup de corne dans le dos. La victime s’est écroulée sur le sol et a rendu l’âme avant son évacuation au centre de santé de Dahra.

​Le corps sans vie du vieil homme a été déposé à la morgue du centre de santé Élisabeth Diouf de Dahra.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Séllé Dia, 85 ans, a acheté un taureau au foirail de Dahra le jour même de sa mort. - Le taureau l'a encorné dans le dos alors qu'il passait près de l'animal attaché non loin de sa chambre. - La victime est décédée avant son évacuation au centre de santé de Dahra ; son corps a été déposé à la morgue.