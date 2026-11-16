Dakar : deux fils de personnalités meurent dans des conditions suspectes
Abdou Tidiane Diop, fils de Yacine Diouf et petit-fils de l’ancien président Abdou Diouf, et Adama Salif Diallo, fils de l’ancien député Mamadou Lamine Diallo, sont décédés dans des conditions troublantes après un repas de groupe dans un hôtel de la place.
À la suite de ce repas, « plusieurs membres du groupe ont été hospitalisés ». Une enquête a été ouverte et une autopsie ordonnée afin de déterminer les causes exactes des décès, rapporte Libération.
Commentaires (110)
Chaque jour, des centaines de jeunes meurent entre l’Espagne et le Sénégal parce qu’ils se sont battus pendant dix ans pour dégager un système et construire un avenir meilleur, avant qu’un broussard sérère ne vienne brader leur combat.
Voilà le véritable débat ! On n’a que faire de la mort de de fils pseudo-personnalités. Chaque jour, de pauvres citoyens meurent dans nos hôpitaux faute de prise en charge, pendant que des fonctionnaires milliardaires ont pillé le pays !
Qu’Allah SWT accueillent les défunts au paradis.
Comment peut-on faire preuve d’autant de méchanceté et de haine ? Mettez-vous un instant à la place des parents, des frères et des sœurs. Pensez à la souffrance des familles, à leur douleur et aux conséquences de vos paroles.
Avant de juger, de condamner ou de vous acharner sur quelqu’un, rappelons-nous que derrière chaque personne se trouve une famille, des êtres humains qui ont des sentiments.
Soyons humains, tout simplement. Ayons un peu de compassion et de dignité.
Le Sénégal devient malheureusement un pays où la méchanceté, la haine et l'acharnement prennent parfois le dessus sur nos valeurs de solidarité, de respect et de teranga. C’est profondément triste et inquiétant.
Mais, l’hygiène des restaurants doit faire l’objet d’inspections régulières de la part des services de l’État. Les conditions de conservation de la nourriture ainsi que le contenu des plats cuisinés doivent être rendus publics afin d’inciter les restaurants à éviter ce genre de situations.
Je ne mange jamais dans les restaurants fast-food encore moins dans les gargotes et mayga.
Vous pouvez être contre leurs parents et grand parents mais quand la mort tombe, si vous ne connaissez pas les causes réelles, il faut vous abstenir en parlant de overdose. Dieu seul sait et les autopsies reveleront la cause principale. Paix à leurs âmes
Vous vous tournez en ridicule
Ayez la décence de vous taire .
Inna lillahi wa inna ilayhi raj’ûn
J ose dire que tu es dans l extrême pauvreté mais être pauvre ne doit pas te mener à la méchanceté extrême mais plutôt à la croyance à ton seigneur car c est le seul qui donne
Lave ton âme car si tu continues comme ça ton âme ne connaîtra pas la résurrection.
Les âmes remplies de saletés ne goûteront point les délices du paradie
pas besoin d'aller dans des hotels avec ses amis pour la fétes, faites la fêtes à la maison c'est mieux
Que Dieu tout puissant apaise votre coeur
et ouvre les portes du paradis à votre défunt fils
Massa
ounekou daffadénék possone bou bakhout.
soutou sou dano chi bir chinou soupoukandjé , nit meuneka yéy sakh fokné lakhass la
la mort n'est ni une competition ni une affaire de classe sociale. Chaque vie merite du respect...
Les cinq pays concernés
• L'Allemagne
• L'Autriche
• Le Danemark
• La Grèce
• Les Pays-Bas
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