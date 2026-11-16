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Auteur: Senewebnews-RP

il y a 21 heures

Dakar : deux fils de personnalités meurent dans des conditions suspectes

Abdou Tidiane Diop, fils de Yacine Diouf et petit-fils de l’ancien président Abdou Diouf, et Adama Salif Diallo, fils de l’ancien député Mamadou Lamine Diallo, sont décédés dans des conditions troublantes après un repas de groupe dans un hôtel de la place.

À la suite de ce repas, « plusieurs membres du groupe ont été hospitalisés ». Une enquête a été ouverte et une autopsie ordonnée afin de déterminer les causes exactes des décès, rapporte Libération.