Dakar-Plateau : le policier renverse la moto des agresseurs, sort son arme et tire
Un policier de la Sûreté urbaine (SU) de Dakar a déjoué un vol à l’arraché visant un membre de la délégation suisse des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), en pleine patrouille au centre-ville. Les faits se sont déroulés à hauteur de l’intersection de la mairie de Dakar, déroule Libération dans son édition de ce lundi 16 novembre. Le policier, en patrouille pédestre dans le centre-ville, a surpris deux individus à bord d’une moto Beverly, au moment où ils venaient d’arracher la sacoche de la victime. Il est intervenu en faisant chuter leur moto. Les deux suspects ont alors abandonné leur engin pour prendre la fuite à pied.
Au cours de la poursuite, l’un d’eux a simulé le geste de sortir une arme dissimulée dans ses vêtements. Le policier a dégainé son arme et effectué un tir de sommation, contraignant le suspect à s’arrêter et à se rendre. Son complice a réussi à s’échapper.
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La sacoche récupérée contenait trois passeports suisses, trois téléphones portables, des badges, des devises et divers objets. Les vérifications ont également permis de retrouver les effets personnels de M. Mendy, victime d’un autre vol à l’arraché sur l’avenue de la République, près de la cathédrale de Dakar. Sa sacoche contenait notamment ses documents d’identification, un téléphone, un chéquier de la BOA, un livret de la SGBS et 280 000 FCFA.
Le suspect, A. Fall, 26 ans, menuisier domicilié aux HLM 1, a donné le nom de son présumé complice, activement recherché, complète la même source.
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Commentaires (37)
Ce policier mérite tous les honneurs de la nation
Bravo
Diouf avait vu.
Nous sommes fiers
Quelle fierté de nos vaillants forces de l'ordre
Courage
Qu'Allah vous préserve au moment où la violence à prie des niveaux inquiétante
Bravo
Malheureusement, vous ne procédez pas de la même façon pour les citoyens sénégalais et africains.
C'est triste et lamentable Il y a toujours le complexe du Blanc.
Tout le monde est content et fier de toi jambar
Le DGPN peut lui faire une félicitation écrite.
Sanction positive.
FDS thia kaw thai kanam
Il faut surveiller toutes ces motos où il y'a 2 jeunes.
prolongation des JOJ, medaille d'or au policier, svp. qui est d'accord?
les agresseurs, eux, auraient bien merité des medailles de plomb🔥 au derriere!
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