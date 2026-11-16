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Auteur: Senewebnews-RP

Dakar-Plateau : le policier renverse la moto des agresseurs, sort son arme et tire

Un policier de la Sûreté urbaine (SU) de Dakar a déjoué un vol à l’arraché visant un membre de la délégation suisse des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), en pleine patrouille au centre-ville. Les faits se sont déroulés à hauteur de l’intersection de la mairie de Dakar, déroule Libération dans son édition de ce lundi 16 novembre. Le policier, en patrouille pédestre dans le centre-ville, a surpris deux individus à bord d’une moto Beverly, au moment où ils venaient d’arracher la sacoche de la victime. Il est intervenu en faisant chuter leur moto. Les deux suspects ont alors abandonné leur engin pour prendre la fuite à pied.

Au cours de la poursuite, l’un d’eux a simulé le geste de sortir une arme dissimulée dans ses vêtements. Le policier a dégainé son arme et effectué un tir de sommation, contraignant le suspect à s’arrêter et à se rendre. Son complice a réussi à s’échapper.

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La sacoche récupérée contenait trois passeports suisses, trois téléphones portables, des badges, des devises et divers objets. Les vérifications ont également permis de retrouver les effets personnels de M. Mendy, victime d’un autre vol à l’arraché sur l’avenue de la République, près de la cathédrale de Dakar. Sa sacoche contenait notamment ses documents d’identification, un téléphone, un chéquier de la BOA, un livret de la SGBS et 280 000 FCFA.

Le suspect, A. Fall, 26 ans, menuisier domicilié aux HLM 1, a donné le nom de son présumé complice, activement recherché, complète la même source.

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un policier de la Sûreté urbaine de Dakar a déjoué un vol à l'arraché visant un membre de la délégation suisse des JOJ à l'intersection de la mairie de Dakar. - Le policier a fait chuter la moto des deux suspects, qui ont fui à pied ; l'un a simulé sortir une arme, poussant le policier à tirer en sommation pour le contraindre à se rendre, tandis que son complice s'est échappé. - La sacoche récupérée contenait trois passeports suisses, trois téléphones, des badges, des devises et divers objets ; les vérifications ont aussi permis de retrouver les effets personnels de M. Mendy, victime d'un autre vol à l'arraché.