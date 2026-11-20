societe

Auteur: Doudou DIOP

Dalifort : Une adolescente de 16 ans envoyée en prison pour avoir diffusé une photo intime de sa tante

Une affaire de violence familiale et de diffusion d’images intimes sans consentement sera jugée le 25 novembre prochain devant le tribunal des mineurs. M. Touré, âgée de 16 ans, a été placée sous mandat de dépôt hier. Selon les informations de Seneweb, l’affaire est partie d’une plainte déposée le 14 novembre par A. Sène, âgée de 19 ans, au commissariat de Dalifort-Foirail. Elle accuse sa nièce M. Touré de l’avoir photographiée à son insu, alors qu’elle dormait à moitié dévêtue. Ensuite, elle a diffusé l’images sur son statut WhatsApp, mettant « Thiaga Darou Salam ».

Dans sa plainte, la jeune femme évoque également un différend familial qui a dégénéré. Selon ses déclarations aux enquêteurs, elle a été attaquée par M. Touré, sa sœur et leur mère, D. Ngom. Elle affirme avoir été secourue par des riverains avant d’être évacuée au dispensaire de Darou Salam, à la suite d’une crise d’asthme.

Entendue, A. Sène a expliqué qu’elle avait renoncé dans un premier temps à porter plainte, sous la pression de sa mère, qui souhaitait régler l’affaire en famille. Mais la diffusion de ses images intimes sur WhatsApp l’a finalement poussée à passer à l’acte.

Interpellée par les éléments de la brigade de recherches du commissariat, M. Touré a reconnu l’existence d’un conflit familial. Elle soutient toutefois que sa tante avait insulté sa mère et les membres de leur famille, en les qualifiant d’enfants illégitimes. Elle affirme également avoir reçu des messages injurieux de la plaignante sur WhatsApp.

En revanche, la jeune fille a catégoriquement nié avoir publié la photo de sa tante sur le réseau social.

À l’issue de l’enquête, M. Touré a été placée sous mandat de dépôt hier. Elle devra comparaître le 25 novembre prochain devant le tribunal des mineurs.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - M. Touré, 16 ans, a été placée sous mandat de dépôt et sera jugée le 25 novembre devant le tribunal des mineurs. - A. Sène, 19 ans, a porté plainte le 14 novembre à Dalifort-Foirail, accusant sa nièce de l'avoir photographiée à son insu et d'avoir diffusé l'image sur WhatsApp. - M. Touré a reconnu un conflit familial mais a nié avoir publié la photo de sa tante.