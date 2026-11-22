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Auteur: Yande DIOP

De la pêche aux réseaux de passeurs : comment la crise halieutique alimente l'émigration clandestine

Dans un mémorandum rendu public à Kaolack ce samedi 21 novembre 2026, l’Union nationale des acteurs de la pêche artisanale du Sénégal (UNAPAS) tire la sonnette d’alarme face à l’asphyxie du secteur. Raréfaction de la ressource, opacité des licences et cohabitation avec le pétrole et le gaz offshore : l’organisation lie directement cette crise à la recrudescence de l’émigration irrégulière et réclame une zone réservée de 12 milles nautiques ainsi qu’un audit complet de la flotte nationale.

L’organisation dénonce la dégradation des conditions de pêche, qu’elle associe à la recrudescence de l’émigration irrégulière par voie maritime. Elle réclame une zone réservée de 12 milles nautiques, un audit de la flotte nationale et davantage de transparence dans la gestion des licences de pêche.

​La mer, autrefois source de revenus et de subsistance pour des milliers de familles sénégalaises, devient progressivement un espace d'incertitude pour les pêcheurs artisanaux. Entre raréfaction des ressources halieutiques, difficultés d'accès aux zones de pêche, insécurité en mer et augmentation des coûts de production, le secteur traverse une période particulièrement difficile. Une situation qui inquiète l'Union nationale des acteurs de la pêche artisanale du Sénégal (UNAPAS), qui redoute des conséquences économiques et sociales de plus en plus lourdes pour les communautés côtières.

​Dans un mémorandum rendu public à Kaolack, le 21 novembre 2026, l'organisation tire la sonnette d'alarme et interpelle les autorités sur l'urgence de revoir la gouvernance du secteur. Son constat est sans détour : la crise de la pêche artisanale contribue à fragiliser les communautés de pêcheurs et à alimenter la reprise de l'émigration irrégulière par voie maritime. L'UNAPAS décrit notamment une réalité préoccupante : des pêcheurs qui, hier encore, vivaient dignement de leur activité se retrouvent aujourd'hui dans des conditions de précarité telles que certains sont contraints de travailler pour les réseaux de passeurs. « Le pêcheur est au cœur d'un système qu'il n'a pas créé et qui le contraint à devenir un employé des passeurs », déplore l'organisation. Un changement de situation qu'elle juge particulièrement alarmant. Il y a quelques années, rappelle-t-elle, les ressources étaient suffisamment abondantes pour permettre aux communautés côtières de vivre de la pêche. Aujourd'hui, la pression sur les ressources et les difficultés économiques ont profondément bouleversé cet équilibre.

​Pour l'UNAPAS, cette crise ne peut être dissociée des problèmes de gestion du secteur. L'organisation dénonce notamment l'opacité qui entourerait la délivrance des licences de pêche et la faible implication des acteurs artisanaux dans les instances consultatives. Elle estime que la transparence et la bonne gouvernance doivent désormais être au cœur des politiques publiques de pêche. Une préoccupation qui rejoint, selon elle, les enjeux portés par le thème de la Journée mondiale de cette année au sein des organisations membres de la CONAPED.

​Parmi les mesures prioritaires réclamées figure la mise en œuvre effective d'une zone réservée à la pêche artisanale jusqu'à 12 milles nautiques. Pour l'organisation, cet espace constitue un territoire essentiel, à la fois pour le renouvellement des ressources halieutiques et pour les activités quotidiennes des pêcheurs artisanaux. L'UNAPAS demande une délimitation claire de cette zone, une surveillance effective et des sanctions dissuasives contre les incursions. Elle considère cette protection comme une condition indispensable à la préservation des ressources et à la réduction des conflits d'usage en mer. Autre revendication : le maintien du gel des nouvelles licences de pêche démersale côtière. L'organisation soutient cette mesure afin d'éviter une pression supplémentaire sur les stocks démersaux et de favoriser leur restauration.

​Pétrole et gaz : les pêcheurs réclament leur part

​L'exploitation pétrolière et gazière offshore constitue également une source de préoccupation pour les acteurs de la pêche artisanale. Ces nouvelles activités en mer peuvent réduire ou modifier l'accès aux espaces de pêche, perturber les usages traditionnels et affecter les ressources dont dépendent les communautés côtières. L'UNAPAS refuse que les pêcheurs soient les oubliés de cette nouvelle dynamique économique. Elle réclame un mécanisme transparent et durable de partage des retombées de l'exploitation pétrolière et gazière au profit des communautés de pêcheurs. L'organisation exige également une représentation effective de leurs structures dans les instances de gouvernance, de suivi et de décision concernant les activités offshore.

​Dans le même esprit, elle demande un audit complet et indépendant du pavillon national et de la flotte de pêche. Elle souhaite que les résultats soient rendus publics avant toute décision susceptible d'accroître les capacités de pêche ou d'autoriser de nouvelles entrées dans le pavillon national. Enfin, l'UNAPAS plaide pour la poursuite et l'amélioration du programme de subvention des moteurs. Elle recommande des critères d'éligibilité transparents, une priorité accordée aux pêcheurs qui n'ont pas encore bénéficié du dispositif et la prise en compte des anciennes pirogues régularisées.

​À travers ce mémorandum, l'organisation pose ainsi les bases d'une interpellation adressée aux pouvoirs publics : préserver les ressources maritimes, protéger les emplois et garantir aux communautés côtières les moyens de vivre dignement de leur métier. Car derrière la crise de la pêche artisanale, c'est aussi l'avenir économique et social de milliers de familles sénégalaises qui est en jeu.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'UNAPAS a rendu public à Kaolack le 21 novembre 2026 un mémorandum liant la crise de la pêche artisanale à la recrudescence de l'émigration irrégulière par voie maritime. - L'organisation affirme que des pêcheurs sont contraints de travailler pour les réseaux de passeurs et réclame une zone réservée de 12 milles nautiques ainsi qu'un audit complet de la flotte nationale. - L'UNAPAS dénonce l'opacité dans la délivrance des licences de pêche et réclame un mécanisme de partage des retombées pétrolières et gazières offshore au profit des communautés de pêcheurs.