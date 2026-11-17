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Auteur: Senewebnews-RP

Adama Diallo-Abdou Tidiane Diop : les révélations de l'autopsie et les zones d'ombre de l'enquête

Tout commence le 7 novembre dernier, à l'hôtel Azalaï de Dakar. Adama Salif Lamine Diallo, fils de Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki, et Abdou Tidiane Diop, fils de Yacine Diouf et petit-fils de l'ancien président Abdou Diouf, s'y retrouvent avec des amis pour soutenir un proche qui organise un événement avec un service de restauration en libre-service, révèle L'Observateur. Quelques jours après cette rencontre, les deux jeunes hommes commencent à présenter des symptômes inquiétants.

À la suite de ces deux décès survenus dans des circonstances troublantes, des investigations sont confiées respectivement à la Police et à la Gendarmerie. Des examens médico-légaux sont également réalisés afin de déterminer les causes des décès et d'en éclairer les circonstances.

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Dans son édition de ce mardi 17 novembre, le journal du Groupe futurs médias (Gfm) précise que Abdou Tidiane Diop, âgé de 34 ans, souffrait de douleurs abdominales et de vomissements depuis environ trois jours. Son état s'est progressivement aggravé, avec l'apparition de troubles de la conscience. Il décède le 14 novembre à 16 h 02.

Adama Salif Lamine Diallo présente, de son côté, des douleurs dorsales, suivies de trois jours de diarrhée. Le 14 novembre, son état se détériore brutalement : vertiges, difficultés à marcher et à parler. Évacué en urgence à l'hôpital Principal de Dakar, il décède à 18 h 30, soit deux heures après son compagnon.

Une autopsie qui révèle de graves atteintes aux organes vitaux

Le quotidien d'information rapporte que l'autopsie d'Adama Salif Diallo fait état d'un « cœur flasque dilaté à 550 g », de « poumons congestifs et œdémateux », d'un foie congestionné pesant 2 000 g ainsi que d'un « œdème cérébral ».

Le rapport mentionne également une « absence de lésion traumatique ou trace de violence ». Le médecin légiste, cité par la même source, conclut à un « décès dû à une défaillance multiviscérale ». En clair, plusieurs organes vitaux étaient gravement atteints et ne parvenaient plus à assurer correctement leurs fonctions.

Les experts interrogés par L’Obs : le facteur déclencheur reste à identifier

C'est précisément sur l'origine de cette défaillance que subsistent les principales interrogations. Les experts interrogés par L’Observateur soufflent que « les éléments disponibles ne permettent pas, en l'état, de reconstituer toute la chaîne médicale ayant conduit au décès ». Ils expliquent que la défaillance multiviscérale décrit le mécanisme médical ayant entraîné la mort, mais ne permet pas, à elle seule, d'en identifier la cause initiale.

Deux possibilités sont évoquées : « soit le document consulté par le journal ne constitue pas l'intégralité du rapport d'autopsie, soit les résultats d'analyses complémentaires ne sont pas encore disponibles ».

Les analyses toxicologiques sont notamment attendues. Elles pourraient rechercher « la présence éventuelle de substances toxiques, de médicaments, de stupéfiants ou d'autres produits susceptibles d'avoir perturbé le fonctionnement de l'organisme ». Des examens histologiques pourraient également contribuer à préciser la nature et l'origine des lésions.

À ce stade, aucune intoxication n'est confirmée. L'origine exacte de la défaillance multiviscérale reste donc à établir, conclut le titre de Gfm.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Adama Salif Lamine Diallo et Abdou Tidiane Diop se sont retrouvés le 7 novembre à l'hôtel Azalaï de Dakar et ont présenté des symptômes inquiétants quelques jours après. - Abdou Tidiane Diop, 34 ans, est décédé le 14 novembre à 16 h 02 ; Adama Salif Lamine Diallo est décédé le même jour à 18 h 30. - L'autopsie d'Adama Salif Diallo conclut à une « défaillance multiviscérale » sans lésion traumatique, l'origine exacte restant à établir dans l'attente notamment des analyses toxicologiques.