Adama Diallo-Abdou Tidiane Diop : les révélations de l'autopsie et les zones d'ombre de l'enquête
Tout commence le 7 novembre dernier, à l'hôtel Azalaï de Dakar. Adama Salif Lamine Diallo, fils de Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki, et Abdou Tidiane Diop, fils de Yacine Diouf et petit-fils de l'ancien président Abdou Diouf, s'y retrouvent avec des amis pour soutenir un proche qui organise un événement avec un service de restauration en libre-service, révèle L'Observateur. Quelques jours après cette rencontre, les deux jeunes hommes commencent à présenter des symptômes inquiétants.
À la suite de ces deux décès survenus dans des circonstances troublantes, des investigations sont confiées respectivement à la Police et à la Gendarmerie. Des examens médico-légaux sont également réalisés afin de déterminer les causes des décès et d'en éclairer les circonstances.
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Dans son édition de ce mardi 17 novembre, le journal du Groupe futurs médias (Gfm) précise que Abdou Tidiane Diop, âgé de 34 ans, souffrait de douleurs abdominales et de vomissements depuis environ trois jours. Son état s'est progressivement aggravé, avec l'apparition de troubles de la conscience. Il décède le 14 novembre à 16 h 02.
Adama Salif Lamine Diallo présente, de son côté, des douleurs dorsales, suivies de trois jours de diarrhée. Le 14 novembre, son état se détériore brutalement : vertiges, difficultés à marcher et à parler. Évacué en urgence à l'hôpital Principal de Dakar, il décède à 18 h 30, soit deux heures après son compagnon.
Une autopsie qui révèle de graves atteintes aux organes vitaux
Le quotidien d'information rapporte que l'autopsie d'Adama Salif Diallo fait état d'un « cœur flasque dilaté à 550 g », de « poumons congestifs et œdémateux », d'un foie congestionné pesant 2 000 g ainsi que d'un « œdème cérébral ».
Le rapport mentionne également une « absence de lésion traumatique ou trace de violence ». Le médecin légiste, cité par la même source, conclut à un « décès dû à une défaillance multiviscérale ». En clair, plusieurs organes vitaux étaient gravement atteints et ne parvenaient plus à assurer correctement leurs fonctions.
Les experts interrogés par L’Obs : le facteur déclencheur reste à identifier
C'est précisément sur l'origine de cette défaillance que subsistent les principales interrogations. Les experts interrogés par L’Observateur soufflent que « les éléments disponibles ne permettent pas, en l'état, de reconstituer toute la chaîne médicale ayant conduit au décès ». Ils expliquent que la défaillance multiviscérale décrit le mécanisme médical ayant entraîné la mort, mais ne permet pas, à elle seule, d'en identifier la cause initiale.
Deux possibilités sont évoquées : « soit le document consulté par le journal ne constitue pas l'intégralité du rapport d'autopsie, soit les résultats d'analyses complémentaires ne sont pas encore disponibles ».
Les analyses toxicologiques sont notamment attendues. Elles pourraient rechercher « la présence éventuelle de substances toxiques, de médicaments, de stupéfiants ou d'autres produits susceptibles d'avoir perturbé le fonctionnement de l'organisme ». Des examens histologiques pourraient également contribuer à préciser la nature et l'origine des lésions.
À ce stade, aucune intoxication n'est confirmée. L'origine exacte de la défaillance multiviscérale reste donc à établir, conclut le titre de Gfm.
Commentaires (102)
Les symptômes ont duré 2 mois par la suite avec un goût d'ail et de métal permanent dans la bouche et l'odorat.
Sachant exactement qui a fait ça j'ai préféré garder le silence et laisser Dieu décider afin de protéger l'honneur de ma famille.
Mais bien sûre le karma fera le reste inch Allah
Et quand à la presse, personne ne vous a rien demandé, vous ne savez pas ce qui s’est passé, alors arrêtez vos suppositions et respectez le deuil et la douleur de ces familles. On ne spécule pas sur la mort !
Un pays où pour s’enrichir, il faut faire de la politique ou occuper certaines « places »dans la fonction publique…
Je ne dis pas qu’ILS SONT TOUS MALHONNÊTES mais JE DOUTE…
ET IL EST CERTAIN QUE QUICONQUE NOURRIT LES SIENS AVEC DE L’ARGENT MAL ACQUIS LEUR INOCULE INSIDIEUSEMENT, DU POISON !
À RÉFLÉCHIR !!!
Ca serait plus correct et leve toute ambiguite
Je connais une dame qui avait recu un coup violent a la tete par son mari et est decedée, qd le procureur a ordonné l'autopsie le medecin legist a parlé de tout sauf sa laison qui etait pourtant visible.
C’est grave cette situation
Paix à leurs âmes.
L'intoxication alimentaire seule ne peut donner tous ces symptômes cités par l'autopsie.
Nguyen Baal ma
C'est dur nak. Paix à leurs âmes. Mes condoléances à leurs familles.
Paix
Je pense que c est l'heure de ls mort qui etait arrivèe
Ces gens sont morts de E coli... nakh yapa sakh loutakh niou war ko dieuleh beu deuk beu deuk.
Le Senegalais est toujours pret de juger les autres.. di wakh neh sont des drogues.. mann dey douma wakh nakh kou neh am nga ndiobot, am diarbat, am mbok. ils n'essayent meme pas de comprendre comme ces jeunes leurs parents sont lies a la politique du coup sont des drogues.. vous pensez que tout le monde fait la drogue comme vous?? ces jeunes sont comme mes propres enfants et les enfants d'autruis qui ont fait de longues etudes a l'etranger et l'un deux est meme ne a Washington DC, ils ont decide de rentrer au bercail et servir leur pays.. kouneh di wakh kouneh am seu grain de sel.. Mandou aka bakh, soss moom la souniou borom geneu bagne.. di wakh fekeu dara worou leu.. si vous ne pouvez pas dire du bien... taisez vous, si vous ne pouvez pas prier pour le repos de leurs ames , taisez vous.. mais di wakh rekk pour lann?
SI ADOUNA LA NIOU NEK TE KOU DEWOUL , YANGUI WADIAL SA YONOU DEH.. MOYTOU DAFA BAKH SI DOMOU ADAMA... WAKH LOU LA WORR DAFA BAKH SI DOMOU ADAMA.
WASSALAM
yala nalen yala yeureum yarabi...
Les services de contrôle ne doivent pas se limiter à un contrôle administratif des papiers mais à un véritable contrôle sanitaire complet et strict surtout que tous les pays n'ont pas les mêmes normes, ni la même réglementation, ni les mêmes lois.
La vérité c'est qu'il faut confier ces services de contrôle et le service d'hygiène à de véritables professionnels de l'hygiène et de la sécurité sanitaire. Malheureusement, dans ce pays l'hygiène est négligée et les professionnels de l'hygiène marginalisés. Li moy li am
Quallah les accueille dans son paradis firdawsi
Toutes les analyses me sont pas sorties, il rest a faire et voila que la Presse s’y meme.
Avec des investigations poussées, il y'a une problématique des compléments alimentaires + drogues.
De toute façon dou moudié fenn fi mom senegal kou am koudou do lak.
D'ailleurs, le propriétaire de BOOSTER.DAKAR, sa mère est AVOCATE.
Et ceci ne date pas d'aujourd'hui. Dieu est Protecteur très souvent mais il arrive qu'il soit en colère contre les hommes pour leur rappeler leur laxisme et leur appétit d'argent coûte que coûte qui nuisent à des populations innocentes. De grands restaurants célèbres dans Dakar Plateau et ailleurs servaient déjà à leurs clients de la Viande importée d'Argentine ou du Brésil avec factures salées pour un Steak. Zéro contrôle des services sanitaires des services de l'État et même au niveau du cordon frontalier douanier. Motifs de ce Laxisme à rechercher, des hommes riches étaient à la tête de ces restaurants.
Par exemple
En France, le contrôle de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments dans les restaurants relève principalement de la Direction générale de l'alimentation (DGAL), rattachée au ministère. Aux États-Unis, le contrôle des restaurants repose sur un système à deux niveaux : les départements de la santé locaux (villes, comtés ou États) effectuent les inspections sur le terrain, en s'appuyant sur les normes établies par la Food and Drug Administration (FDA), qui dépend du Département de la Santé et des Services sociaux (HHS ).
Contrôle mais surtout Lutter contre les risques de corruption envers des agents de l'administration non Vertueux. Plus sanctionner très sévèrement ces restaurateurs ou commerçants qui s'en fichent complètement de la santé des populations. Être riche sataniquement coûte que coûte.
Colère d'un Citoyen qui a perdu des neveux par alliance : les fils de notre ancien honorable Député voisin de la Zone B et du fils de ma petite sœur Yacine Diouf et petit fils de l'ancien grand prioritaire de l'hôtel " la Croix du Sud Tidiane Diop.
Vivement l'enquête et châtier durement les responsables identifiés.
Un État responsable doit protéger ses populations.
Lindigestion burou tagne est dangereuse a ne plus minimiser
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