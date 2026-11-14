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Décès dans la diaspora : Le Sénégal officialise un dispositif d’assurance pour le rapatriement des corps

Auteur: Yandé DIOP

9676 Lectures 8 Commentaires | English
Décès dans la diaspora : Le Sénégal officialise un dispositif d’assurance pour le rapatriement des corps

Décès dans la diaspora : Le Sénégal officialise un dispositif d’assurance pour le rapatriement des corps

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Baptisée « SUTURA DIASPORA », cette offre prévoit une prise en charge financière et logistique du rapatriement des dépouilles vers le Sénégal. Le dispositif comprend également une assistance juridique et un soutien financier aux familles endeuillées.

‎Le rapatriement des dépouilles des Sénégalais décédés à l’étranger fait désormais l’objet d’un dispositif d’assurance spécifique. Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur et la compagnie NSIA Vie Assurances ont signé, ce vendredi 13 novembre 2026, une convention de partenariat portant sur la mise en place de l’offre « SUTURA DIASPORA ». Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale visant à renforcer l’assistance apportée aux Sénégalais établis à l’étranger. Elle entend notamment apporter une réponse aux difficultés financières, logistiques et administratives auxquelles les familles sont souvent confrontées lorsqu'un décès survient loin du Sénégal.

‎À travers cette assurance, les bénéficiaires pourront disposer d’une prise en charge financière et logistique pour le rapatriement des dépouilles. L’offre prévoit également un accompagnement juridique pour faciliter l’accomplissement des procédures et formalités requises dans le pays où survient le décès, mais aussi au Sénégal. Au-delà de l’organisation du rapatriement, « SUTURA DIASPORA » intègre une assistance financière destinée aux familles éplorées. L’objectif est de leur apporter un appui supplémentaire dans ces circonstances particulièrement douloureuses. Le ministère précise que ce partenariat ne constitue pas un dispositif fermé autour de NSIA Vie Assurances. Il est également ouvert aux autres compagnies d’assurances de droit sénégalais qui remplissent les conditions définies dans le cahier des charges. Cette ouverture permet ainsi à d’autres prestataires éligibles de rejoindre l’initiative, dont l’ambition est de renforcer la protection sociale et l’accompagnement des Sénégalais de l’extérieur, y compris face à l’épreuve du décès.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur et NSIA Vie Assurances ont signé le 13 novembre 2026 une convention pour l’offre « SUTURA DIASPORA ». - L’offre prévoit une prise en charge financière et logistique du rapatriement des dépouilles, un accompagnement juridique et une assistance financière aux familles endeuillées. - Le partenariat est ouvert aux autres compagnies d’assurances de droit sénégalais remplissant les conditions du cahier des charges.
Auteur: Yandé DIOP
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Commentaires (8)

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    Délol bagages yi ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Dou takh qu'on votera contre toi à toutes les élections et en 2029 tu répondras de ll'utilisation de la caisse noire pour l'achat de conscience et la confiscation du pouvoir des sénégalais
  • avatar
    Oustaz Jacuzzi il y a 1 jour
    Du vent.pour des ânes donnez au moins quelques montants....bla bla bla mbé.mbé ...
  • avatar
    Sen il y a 1 jour
    Une idée de Tahirou Sarr
  • avatar
    Tiey il y a 1 jour
    Comment souscrire? Les détails financiers de la souscription ? Finalement cet article est totalement inutile.
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    Xeme il y a 12 heures
    Et dans le cas où led Macky Sall réussiraient à relancer leur covid19 avec leurs règles idiotes de ne pas rapatrier les morts à l'étranger ?
    N'oubliez pas qu'il y avait des bêtises qui faisaient croire à un virus qui apparaît à partir de 20H, et qu'il fallait un couvre feu, il y a eu une règle idiote en France qui exigeait, dans les bars, de boire son verre de bière debout et non plus assis.
    Un groupe de satanistes a testé les humains pour savoir jusqu'à quel niveau d'idiotie ils accepteront qu'on les emmene.
  • avatar
    TiEDO.2 il y a 1 jour
    iL faut aussi penser à introduire au Sénégal une Loi autorisant l incinération des corps après le décés. iL n y a pas que des musulmans. Dans beaucoup de pays les morts sont incinérés comme en Inde. Mettre les cendres dans une bouteille ou un verre et le transporter ne coûte rien. 🙏🙏🙏
  • avatar
    Toure El il y a 1 jour
    Je pense qu il serait plus judicieux pour l'état d'intégrer l'assurance lors de la confection des passports en rajoutant une somme complémentaire qui servira à l'assurance. Ainsi, toute personne détentrice d'un passeport sénégalais sera couverte par cette assurance en cas de décès à l'étranger.
    Par ailleurs, si l état lui même gère cette assurance, le surplus dégagé chaque année pourrait servir à financer des projets pour l emploi des jeunes.
    Par exemple, un passeport à 60 000 f cfa pour une durée de 10 ans. Les 20 000 f cfa couvriront les frais d assurance et les 40 000 f cfa pour la confection du passeport
  • avatar
    zoukana il y a 19 heures
    très bonne idée
    il faut obligatoirement intégrer l assurance dans la confection de passeport ou lors de son renouvellement de ce fait l assurance sera obligatoire sinon on connaît nos frères sénégalais....la plupart d entre eux ne prendront pas l assurance

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